- 25.05 22:27 Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде
- 25.05 22:00 Суп из одного ингредиента: при подаче добавьте оливковое масло
- 25.05 21:30 Она давно об этом мечтает: большая перемена в жизни Анджелины Джоли не за горами
- 25.05 21:00 Натуральные средства от мигрени: иногда они действуют лучше, чем лекарства
- 25.05 20:34 Не пережил тяжелого ранения: на Киевщине попрощались с бойцом, который ушел на фронт добровольцем
- 25.05 20:07 Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе
- 25.05 19:54 Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая
- 25.05 19:54 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, итоговое положение команд
- 25.05 19:52 «Картофельный рак»: как выявить заболевание и как с ним бороться
- 25.05 19:46 Оккупанты применяют новую тактику наступления: с какими проблемами сталкиваются ВСУ
- 25.05 19:07 Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке
- 25.05 19:00 Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»
Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»
Сегодня, 25 мая, свое 54-летие празднует певица Кристина Орбакайте, которая недавно рассказывала, как «нашла по нюху» любимые духи в Берлине.
Одной из первых с днем рождения знаменитую артистку поздравила ее мама Алла Пугачева. Примадонна опубликовала в личном микроблоге трогательный и лаконичный пост.
«Какое счастье, что ты у меня есть. С днем рождения!» — написала Пугачева, прикрепив к сообщению архивное фото Орбакайте.
Кристине Орбакайте сейчас очень нужна поддержка близких, так как в ее жизни наступила черная полоса. В прошлом году были сорваны гастроли артистки в россии, а в этом, в 2025-м, она получила запрет на въезд в Латвию. Спецслужбы страны считают, что исполнительница хита «Перелетная птица» угрожает национальной безопасности. Но и это еще не все: отменой концертов Орбакайте на днях неожиданно пригрозила Литва, гражданкой которой является Кристина.
К тому же, день рождения дочь Примадонны будет отмечать на сцене. Сегодня у Кристины Орбакайте концерт в Таллинне. Эстония, несмотря на слухи, не стала ставить вокалистке палки в колеса. Местное министерство культуры не выявило оснований для запрета выступлений певицы. Артистка уже готовится к встрече со зрителями и демонстрирует в соцсетях красивый вид из окна своего гостиничного номера. 29 мая у Орбакайте концерт в Кишиневе. Вероятно, у вокалистки будет время, чтобы отпраздновать день рождения в кругу родных.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как внуки Аллы Борисовны Никите едва не пристрелили в США.583
Читайте нас в Facebook
Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая
Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая