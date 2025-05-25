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Шоу-бизнес

Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»

19:00 25 мая 2025
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Сегодня, 25 мая, свое 54-летие празднует певица Кристина Орбакайте, которая недавно рассказывала, как «нашла по нюху» любимые духи в Берлине.

Одной из первых с днем рождения знаменитую артистку поздравила ее мама Алла Пугачева. Примадонна опубликовала в личном микроблоге трогательный и лаконичный пост.

«Какое счастье, что ты у меня есть. С днем рождения!» — написала Пугачева, прикрепив к сообщению архивное фото Орбакайте.

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Кристине Орбакайте сейчас очень нужна поддержка близких, так как в ее жизни наступила черная полоса. В прошлом году были сорваны гастроли артистки в россии, а в этом, в 2025-м, она получила запрет на въезд в Латвию. Спецслужбы страны считают, что исполнительница хита «Перелетная птица» угрожает национальной безопасности. Но и это еще не все: отменой концертов Орбакайте на днях неожиданно пригрозила Литва, гражданкой которой является Кристина.

К тому же, день рождения дочь Примадонны будет отмечать на сцене. Сегодня у Кристины Орбакайте концерт в Таллинне. Эстония, несмотря на слухи, не стала ставить вокалистке палки в колеса. Местное министерство культуры не выявило оснований для запрета выступлений певицы. Артистка уже готовится к встрече со зрителями и демонстрирует в соцсетях красивый вид из окна своего гостиничного номера. 29 мая у Орбакайте концерт в Кишиневе. Вероятно, у вокалистки будет время, чтобы отпраздновать день рождения в кругу родных.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как внуки Аллы Борисовны Никите едва не пристрелили в США.

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