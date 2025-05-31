Алла Пугачева «вставит всем шпильку»: певицу отказались признать «иноагентом» и даже пригласили на фестиваль в рф

Вопреки попыткам хейтеров втянуть певицу Аллу Пугачеву в какое-то «заказное» дело и «прицепить» к ней статус «иноагента», который бы дал повод к преследованиям, минюст рф не нашел оснований для признания ее и телеведущего Ивана Урганта иностранными агентами.

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Об этом заявил агентству ТАСС заместитель министра юстиции рф Олег Свириденко. По его словам, это объясняется отсутствием нарушений законодательства с их стороны.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, то мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко.

Как отметил чиновник, те или иные лица вносятся в реестр иноагентов при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

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Включить Пугачеву в реестр российского минюста неоднократно призывали в госдуме.

Вместе с тем, издание «Абзац» сообщило, что Аллу Пугачеву пригласили на ХХ Международный музыкальный фестиваль «Новая волна», который пройдет в россии с 22 по 27 августа 2025 года. Об этом заявили журналист и блогер Владимир Манукян.

«Министерство юстиции не признало ее иноагентом, против нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в россии» , — заявил Манукян.

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Также он признался, что приглашение Примадонны беспокоит его и «наталкивает на определенные мысли».

По мнению блогера, выступление Пугачевой на «Новой волне» вызовет «негативный эффект».

«Она может приехать в россию только ради того, чтобы „вставить шпильку“ всем нам. …Ее возвращение повлияет на общество. Я надеюсь, что если приглашение уже действительно направлено, организаторы конкурса его отзовут», — подытожил Манукян.

Другими словами, пока известная певица побеждает попытки властей страны настроить против нее общество. А поклонники в россии если и не поддерживают открыто артистку, то выражают в социальных сетях симпатию ей и ее дочери певице Кристине Орбакайте.

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В частности, под постом Кристины о праздновании дня рождения в социальной сети были только комплименты и добрые пожелания ей и Алле Пугачевой.

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