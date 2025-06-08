Похоже, в Украине у власти есть серьезные намерения усилить контроль за пожилыми автомобилистами и ввести пресловутый «возрастной ценз». Об этом говорит то, что законопроект № 8082 снова внесен на рассмотрение в Раду, пишет «Автотема».

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В частности, народные депутаты предлагают ввести многоуровневую систему контроля состояния здоровья пожилых водителей. После достижения 65-летнего возраста автолюбителей хотят обязать проходить расширенные медицинские обследования, включающие оценку зрения, быстроту реакции и концентрацию внимания.

После достижения 70 лет такие проверки предлагается проводить чаще, а с 75 лет — ежегодно. При неудовлетворительных результатах предлагается лишать водителя права управления транспортом.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что возрастные изменения, в частности когнитивные нарушения, становятся заметными у многих украинских водителей и могут подорвать безопасность дорожного движения, увеличивая риск аварий.

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Если законопроект получит одобрение, десятки тысяч водителей будут обязаны систематически подтверждать свою способность управлять автомобилем.

Пока трудно прогнозировать, как часто граждане не будут проходить тесты и будут терять водительские права, но сам факт введения регулярных проверок вызывает беспокойство экспертов.

По их мнению, массовое тестирование может перегрузить систему здравоохранения и создать основу для коррупционных рисков.

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Отметим, документ вроде бы направлен на приближение украинского законодательства к европейским нормам. Аналогичные инициативы рассматриваются и в странах ЕС в рамках программы Vision Zero, цель которой — свести количество дорожно-транспортных происшествий к нулю на европейских трассах.

Как писали «ФАКТЫ», ранее автоэксперты объяснили, чему отдать предпочтение водителю в жару, чтобы сэкономить топливо: открыть окна или включить кондиционер.

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