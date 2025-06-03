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Открытые окна или включенный кондиционер: что предпочесть водителю в жару, чтобы сэкономить топливо
На Украину надвигается жара. И украинским водителям, которые хотят сэкономить на горючем, придется выбирать — открывать окна или включать кондиционер, чтобы ехать с комфортом.
Автомобильный эксперт выяснил, какой способ обойдется подешевле, передает профильное издание.
Кондиционер получает питание от двигателя. Таким образом, его работа определенно увеличивает расход топлива. По данным Общества автомобильных инженеров (SAE International), включенный кондиционер прибавляет от 4 до 30% к общему потреблению горючего.
Данные SAE International свидетельствуют о том, что вождение с опущенными окнами способно повысить расход топлива от 3 до 10% - в зависимости от скорости.
Наиболее ощутимо это проявляется около 80 км/ч. В эквиваленте на 100 км это может прибавлять от 1,5 до 3,5 литра горючего.
После 85 км/ч турбулентность значительно возрастает, что, по оценкам инженеров, способно поднять расход топлива до 20%.
Эксперты советуют водителям, двигающимся по городу на небольших скоростях, открывать окна, чтобы уменьшить расход топлива. Однако на трассе, особенно более 85 км/ч, аэродинамический штраф от опущенных окон может превысить дополнительные затраты на охлаждение салона.
Оптимальный выбор зависит от скорости, маршрута, модели автомобиля и уровня комфорта для водителя и пассажиров.
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