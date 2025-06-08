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Стиль жизни

Антишопинг — тенденция, которая вам может понравиться: а чем-то и удивить

22:26 8 июня 2025
Антишопинг

Бесконечная покупка одежды и обуви захламляет не только планету, но и жилища. Иногда покупки столь бесполезны, что вещь так ни разу и не надевается за сезон. Но деньги потрачены, а места в шкафу стало еще меньше.

Антишопинг — новая тенденция, которая может вам понравиться. Идите в магазин только в том случае, если вам действительно что-то необходимо. Но прежде всего сделайте ревизию в шкафу. Возможно, в нем уже есть то, что вам нужно, просто вы об этой вещи забыли.

А еще ремонтируйте качественные вещи. Если в сумке поломалась молния, а в обуви оторвалась застежка, это не повод их выбрасывать. То же касается платья, в котором порвалась подкладка — ее можно заменить, а оторванную оборку легко пришить.

Конечно, ремонтировать нужно только любимые, удобные вещи. И если вы умеете это делать сами, то это прекрасно. Восстанавливать можно и аксессуары — браслет, бусы, серьги. Сделать это не сложно. И когда ремонт войдет в привычку, вы убедитесь в преимуществах этого подхода. Вы сэкономите средства и ваш дом не будет захламлен ненужными приобретениями.

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