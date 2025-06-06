Что привезти в подарок из путешествия, а что привозить не стоит: некоторые нюансы вас удивят

Отправляясь в поездку, практически каждый человек думает о том, какие сувениры он может привезти родным и близким. Главная цель подарка — он должен радовать.

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В тренде локальные лакомства. Например, из Прованса можно привезти лавандовый или розмариновый мед, из Болгарии — варенье из роз, из Турции — восточные сладости. Из Закарпатья — ароматный травяной чай или грибную пудру, которую используют в кулинарии, а из Одессы — необыкновенно вкусный местный виноград или персики.

Хорошим подарком могут быть украшения. Например, из Италии можно привезти подвеску из венецианского стекла, а из Латвии — янтарную. Но украшения стоит дарить лишь той женщине, которая носит такие аксессуары.

Обратите внимание на рынках на местный текстиль. Шарфы, носки, сумки ручной работы, скатерти, салфетки — выбор достаточно большой.

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Выбирайте то, что точно не купите больше нигде. Нет смысла везти оливковое масло или кофе бренда, который представлен на полках супермаркета возле вашего дома.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какую обувь взять в поездку, а также назвали ТОП-5 вещей, которые вам всегда пригодятся в отеле — даже пятизвездочном.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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