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Что привезти в подарок из путешествия, а что привозить не стоит: некоторые нюансы вас удивят
Отправляясь в поездку, практически каждый человек думает о том, какие сувениры он может привезти родным и близким. Главная цель подарка — он должен радовать.
В тренде локальные лакомства. Например, из Прованса можно привезти лавандовый или розмариновый мед, из Болгарии — варенье из роз, из Турции — восточные сладости. Из Закарпатья — ароматный травяной чай или грибную пудру, которую используют в кулинарии, а из Одессы — необыкновенно вкусный местный виноград или персики.
Хорошим подарком могут быть украшения. Например, из Италии можно привезти подвеску из венецианского стекла, а из Латвии — янтарную. Но украшения стоит дарить лишь той женщине, которая носит такие аксессуары.
Обратите внимание на рынках на местный текстиль. Шарфы, носки, сумки ручной работы, скатерти, салфетки — выбор достаточно большой.
Выбирайте то, что точно не купите больше нигде. Нет смысла везти оливковое масло или кофе бренда, который представлен на полках супермаркета возле вашего дома.
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Фото из альбома Ольги Сметанской165
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