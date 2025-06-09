Жаркая воздушная масса, накрывшая Украину в выходные, продержится еще недолго в юго-восточной части. Но уже к среде в большинстве регионов страны температура существенно снизится и окажется в пределах климатической нормы, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

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В понедельник, 9 июня, ночью в центральных, северных и юго-западных областях, днём на юге, востоке и северо-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +13…+20 °С, днём +18…+28 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +16…+22 °С, днём +32…+37 °С.

Во вторник, 10 июня, ночью в восточных и южных областях, днём местами в Приазовье и на Донбассе пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северный / северо-западный, 7 — 12 м/с, в южной части местами порывы 15 — 20 м/с. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью снизится до +7…+14 °С, днём ожидается в пределах +19…+25 °С. В остальных областях Украины ночью +15…+22 °С, днём +24…+29 °С, на Донбассе и в Крыму +28…+33 °С.

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В среду, 11 июня, ночью по всей территории Украины существенных осадков не предвидится. Днём в западной части, вечером также местами в центральных регионах и Приазовье пройдут умеренные, временами значительные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер ожидается переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 °С, в северных областях и Карпатах +7…+10 °С; днём +20…+29 °С, в районе Полесья +16…+21 °С.

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В четверг, 12 июня, в большинстве областей Украины под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности пройдут дожди, местами значительные. В отдельных пунктах возможен град и шквалы 15 — 20 м/с. Без существенных осадков будет только в западных регионах. Ветер на Левобережье переменных направлений, 3 — 8 м/с, на Правобережье северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+18 °С, на крайнем западе +7…+10 °С; днём +18…+24 °С, на крайнем юге и Приазовье +25…+30 °С.

В пятницу, 13 июня, на Левобережье Украины пройдут дожди, местами значительные. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 7 — 12 м/с, в восточной части местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 °С, днём +18…+24 °С.

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В субботу, 14 июня, под влиянием молодого антициклона, по всей территории Украины осадков не предвидится. Ветер северный / северо-восточный, 7 — 12 м/с, на юго-востоке местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+16 °С, днём +22…+27 °С.

В воскресенье, 15 июня, по всей Украине прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9…+16 °С, днём воздух прогреется до +23…+28 °С.

Напомним, 9 июня Украину накроет первая магнитная буря лета, которая продлится до 12 июня. Также бури ожидаются 18−21 июня и 27−30 июня.

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