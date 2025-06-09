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«Отписывайтесь!»: известный шеф-повар мощно обратилась к подписчикам
Популярный шеф-повар, бывший судья проекта «МастерШеф» Лиза Глинская, недавно окрестившая дочерей, мощно обратилась к своим подписчикам. На странице в социальной сети она выложила скрин сообщения от подписчицы из россии со словами «так вам и надо» после очередного ракетного обстрела Украины. Глинская резко высказалась по поводу тех, кто на ее странице поддерживает агрессора.
«Страшные ночи, страшные дни, страшные времена… - написала Лиза. — Где же свет в людях?»
В…на продолжается! Уб… а… ют невинных людей, детей… Многие становятся инвалидами, миллионы мигрантов, людей, которые лишились своих домов, родных, жизни… и начинают все с нуля…
А эти тва… р… и продолжают радоваться! Пусть скорей и в их дом придет эта беда! У меня давно уже нет слов. Я думала, все подобные люди уже не со мной, не в моих соцсетях! Но нет, еще остались, как крысы, прячутся… ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!"
Подписчики поддержали эмоции шеф-повара и отреагировали на фотографии с дочерьми.
Напомним, в 2024 году Глинская впервые стала мамой.
«Такие хорошие фото с детками, не тратьте нервы на больных, их много, а Вы одна, берегите малышам маму», — написали в ответ.
«Даже ничего про то дно не хочу слышать, — поделились мыслями. — Просто наслаждаюсь фото с малышами».
«Самая гнилая нация в мире… - высказались о россии. — Все будет Украина».
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