Астрологи, готовясь к новой рабочей неделе, составили гороскоп для всех Знаков зодиака на следующие семь дней, а также определили представителей зодиакального круга, которым 9−15 июня будет везти больше других.

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Близнецы

Гороскоп для Близнецов на 9−15 июня гласит, что начало новой недели у знака будет енергичным — сил и настроения хватит на все дела, пишет slovofraza.com. Тем более, что звезды будут на стороне Близнецов. Особо успешными для них должны стать такие сферы, как переговоры, поездки, образование… Представители знака, которые проявят смекалку, могут получить неожиданный доход. На этой недел особо удачными для Близнецов станут вторник и пятница — именно на эти дни лучше назначать важные дела. Звезды советуют знаку не боятся принимать решение — эта неделя принесет им ясность мышления.

Лев

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Гороскоп на 9−15 июня для Львов сулит знаку шанса подняться по караъерной лестнице. Не исключено, что интересный проект знаку могут предложить влиятельные люди. Эта неделя станет временем, особо удачным для собеседований, презентаций и публичных выступлений. Собственно, не «подведет» Львов и личная сфера. В то же время звезды советуют Львам не переоценивать свои силы и не давить на других.

Стрелец

Гороскоп на 9−15 июня обещает Стрельцам период вдохновения и ярких эмоций, а удача будет сопутствовать тем представителям знака, которые не бояться быть собой и действовать спонтанно. Особо успешными для Стрельцов обещают быть такие сферы, как коммуникации, творчество и любовь. Эта неделя отлично подойдет как для новых знакомств, так и для путешествий. Особо благоприятный период — середина и конец недели. Звезды советуют Стрельцам действовать быстро, не откладывая дела в долгий ящик — сейчас звезды на вашей стороне.

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Рыбы

Гороскоп на 9−15 июня для Рыб не исключает, что в эти семь дней знак почуствует интуитивное прозрение и эмоциональную поддержку Вселенной. Знак может оказаться в нужное время в нужном месте, а вопрос, касающийся денег, может неожиданно разрешиться в его пользу. Однако следует помнить, что Рыбам следует проявлять мудрость и терпение. Особенно повезёт тем Рыбам, кто занимается творчеством, духовными практиками или работает для помощи другим. Звезды советуют знаку не упустить шанс, когда сама Вселенная подтолкнет их к важному шагу.

Телец

Гороскоп на 9−15 июня для Тельцов советует знаку больше общаться. Ведь удача прийдет к нему благодаря и новым знакомствам. Удача будет касаться вас через людей — важно быть открытым к общению, новым контактам и даже случайным встречам. Не исключено, что благодаря своей открытости Телец получит выгодные предложения. Собственно, эта неделя — время, благоприятное для сделок, покупок и оформления документов. Звезды уточняют, что особо счастливым днем для Тельца может стать суббота.

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Фото Pixabay

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