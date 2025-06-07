Июнь 2025 года богат на различные космические явления. Так, на 7 июня приходится пик метеоритного дождя Ариетиды, 21 июня наступит летнее солнцестояние, а 11 июня можно будет увидеть полную Луну, которую называют Клубничной.

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Нынешнее полнолуние обещает быть временем стремительной и горячей энергии. Полнолуние в Стрельце будет подталкивать к активным действиям и принятию решений, пишет Ukr.Media. Это будет весьма эмоциональное время, усиленное влиянием планет. Астрологи советуют всем знакам Зодиака в ближайшие дни быть честными с собой, с близкими, с миром — именно правда способна открыть перед вами новые горизонты.

Многие смогут ощутить влияние Марса, подталкивающего к активным действиям и изменениям в жизни. Также Клубничное полнолуние может подтолкнуть знаки Зодиака отбросить то, что отжило свое, открыв путь новому и переменам. А вот в конфликтах тратить энергию звезды не советуют — ее следует направить на обновление.

Овен

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Гороскоп для Овнов предполагает, что для знака придет время, когда все сделанное или изученное раньше станет фундаментом для карьерного роста. По всей вероятности, активные Овны, которые постоянно рвутся вперед, в течение следующего года будут больше инвестировать не в путешествия, а в дом и семью.

Телец

Гороскоп для Тельцов предупреждает, что к определенному пределу могут подойти какие-либо отношения или обязанности. А полнолуние даст понимание — стоит ли их продолжать. Звезды советуют знаку в таких ситуациях не бояться давать выход эмоциям. Глубокие изменения в жизни знака должны быть к лучшму.

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Близнецы

Гороскоп для Близнецов на полнолуние советует быть честными — в таком случае знак справится с любой ситуацией. Также это время для того, чтобы разобраться в отношениях — как личных, так и профессиональных. И либо перейти на новый уровень, либо избавиться от того, что отжило.

Рак

Гороскоп для Раков советует знаку позволить себе отдых и разобраться с тем, не перегружаете ли вы себя. Звезды советуют поберечь эмоциональный резерв, который не безграничный. В случае необходимости следует отказаться от того, что вас истощает.

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Лев

Гороскоп для Львов обещает время легкости и радости, когда знак почувствует отдачу от всего, что его радует — любви, творчества … В полнолуние Львам не стоит сдерживать себя — позвольте себе быть искренними в чувствах.

Дева

Гороскоп для Дев отмечает, что главными темами для знака станет дом и род. В этих сферах возможен определенный прорыв. Например, переезд или дистанцирование от старого образа жизни, который не нарушит связи, а расширит горизонты. Пора освободиться от «одежды», которая стала теснойаа.

Весы

Гороскоп для Весов не исключает, что в полном объеме проблемы, которые беспокоили знак длительное время, могут решиться. И это, прежде всего, касается коммуникаций — как на работе с коллегами, так и с близкими. Звезды советуют Весам не молчать, а делиться своими мыслями.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов не исключает, что знак сможет решить беспокоившие его в последнее время финансовые проблемы, а также повысить свою самооценку. Если Скорпионы ощутят свою ценность, то перед ними откроются новые возможности.

Стрелец

Гороскоп для Стрельцов предполагает для знака кульминацию пути, начатого примерно полгода назад. Приходит время, когда Стрелец сможет увидеть результат задуманного. Впрочем, звезды не советуют знаку сразу хвататься за что-то новое — лучше сделать паузу и осмысленно определить новую цель.

Козерог

Гороскоп для Козоэрогов не исключает, что знак ощутит необходимость переосмыслить путь, по которому он идет к цели. Ведь может казаться, что движение прекратилось. Звезды советуют Козерогам не действовать спонтанно, все обдумать и прожить этот момент, извлекая из него мудрость.

Водолей

Гороскоп для Володиев предполагает, что знаку представится возможность понять, стоит ли ему в дальнейшем идти с людьми, которые рядом, и являются ли они именно «его людьми». Звезды советуют Володям не держаться за отжитое, а отпустить, шагнув к новым попутчикам.

Рыбы

Гороскоп для Рыб советует знаку пересмотреть свои профессиональные амбиции. Если знак не получает удовольствия от того, что делает, то может стоит в жизни что-то поменять? При этом звезды советуют Рыбам быть максимально честными. А вдохновение покажет, в какую сторону знаку следует двигаться дальше.

Материал «Три любимца судьбы: кому из знаков Зодиака повезет в выходные, 7 и 8 июня» читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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