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- 09.06 19:01 Девам — «Паж кубков» и непредсказуемость, Стрельцам — «Туз пентаклей» и важный выбор: Таро-прогноз на 10 июня
Девам — «Паж кубков» и непредсказуемость, Стрельцам — «Туз пентаклей» и важный выбор: Таро-прогноз на 10 июня
Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым повезет на текущей неделе, с 9 до 15 июня, а знатоки карт Таро сделали расклад для всех знаков Зодиака на вторник, 10 июня.
Овен — Влюблённые
Карты Таро советует Овнам 10 июля пересмотреть подход к окружающему миру и вооружиться новыми идеями, выйдя за рамки привычного, пишет slovofraza.com. Несоблюдение четких планов лишь пойдет знаку на пользу.
Телец — Сила
Карты Таро рекомендуют Тельцам завтра держать эмоции под контролем и не поддаваться стрессу. День обещает быть богатым на эмоции, особенно его первая половина.
Близнецы — Император
Карты Таро советуют Близнецам трезво оценивать свои силы и четко определиться с приоритетами — объять необъятное у знака не выйдет. Близнецам 10 июня лучше ориентироваться на гармонию и обратить внимание на собственное внутреннее состояние.
Рак — Умеренность
Расклад карт Таро для Раков гласит, что знаку имеет смысл взглянуть на свою жизнь с позитивной стороны, отпустив из нее обиды и все, что себя изжило. 10 июня — хороший день для смены «фокуса».
Лев — Королева Жезлов
Амбициозным Львам карты Таро советуют снизить требования к окружению, поскольку во взаимоотношении у знака может возникнуть некое напряжение. А все из-за того, что Львам может показаться, что их плохо понимают.
Дева — Паж Кубков
Карты Таро предупреждают Дев о непредсказуемом дне, когда перемены могут выбить знак из привычной колеи. Однако перемены в дни неопределенности пойдут Девам на пользу, если они сумеют быстро к ним адаптироваться.
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Весы — Король Жезлов
Расклад карт Таро на 10 июня обещает Весам день триумфа, когда их заслуги оценят. Знаку стоит и дальше двигаться в этом направлении — оно правильное.
Скорпион — Двойка Пентаклей
Карты Таро советуют Скорпионам завтра заняться завершением ранее начатых дел и наведением порядка. Если все пройдет благополучно, то в ближайшие дни знак может хорошо отдохнуть.
Стрелец — Туз Пентаклей
Расклад карт Таро на 10 июня для Стрельцов предупреждает знак о возможном выборе, который не будет простым. Интересное предложение не стоит принимать без обдумывания — от этого будет зависеть будущее Стрельцов.
Козерог — Семёрка Мечей
Карты Таро на завтра рекомендуют Козерогам воспользоваться шансом, который предоставится им в карьере и финансах. 10 июня — именно тот день, когда следует воплощать в жизнь смелые идеи.
Водолей — Десятка Мечей
Карты Таро предупреждают Водолея о эмоционально сложном дне — возможны сложности и эмоциональные потрясения. Однако эти испытания пойдут лишь на пользу знаку. Этот период не затянется, а вынесенная из него мудрость станет источником вдохновения.
Рыбы — Туз Жезлов
Расклад карт Таро для Рыб гласит, что знаку для движения вперед следует как следует встряхнуться и избавиться от того, что сдерживает развитие и мешает. Карты советуют Рыбам не бояться действовать и не увязать в рутине.
Финансовый гороскоп на 9−15 июня читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay1802
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