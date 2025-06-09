- 09.06 22:27 Секреты выбора оливкового масла: обязательно обратите внимание на этот нюанс
- 09.06 22:00 Фантастически вкусный соус: рецепт, проверенный годами
- 09.06 21:30 Дженнифер Лопес начала ремонт особняка: что известно о ее новом доме
- 09.06 21:01 Желтые пятна на одежде исчезнут мгновенно: обязательно попробуйте эти чудодейственные способы
- 09.06 20:45 «У моей картины „Магия“ мистическая история», — художница Гелена Павленко
- 09.06 20:34 Два года родные ждали чуда: в бою под Запорожьем погиб защитник со Львовщины
- 09.06 20:06 Черешневый пирог из лаваша: доступная выпечка, которая точно придется по вкусу
- 09.06 19:44 Не противоречат официальным заявлениям: аналитики объяснили, что происходит на границе Днепропетровской области
- 09.06 19:30 Убирают конкурентов: эксперты об ограничении баллотироваться для действующих мэров
- 09.06 19:17 «Отписывайтесь!»: известный шеф-повар мощно обратилась к подписчикам
- 09.06 19:15 Где бесплатно смотреть Новая Зеландия — Украина: расписание трансляций и ставки букмекеров на матч турнира Canadian Shield
- 09.06 19:01 Девам — «Паж кубков» и непредсказуемость, Стрельцам — «Туз пентаклей» и важный выбор: Таро-прогноз на 10 июня
Как быстро в жару охладить сидения и руль автомобиля: простой и полезный лайфхак
Автоэксперты делятся с водителями полезными советами, касающимися эксплуатации автомобиля в жаркую погоду. К примеру, как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от солнечных лучей при высокой температуре.
Еще один дельный совет касается быстрого охлаждения салона, в частности, сиденья и руля, которые на солнце могут разогреваться до «облачных» температур. Это особенно актуально летом для автовладельцев, в машинах которых нет кондиционера. Впрочем, и владельцам более комфортных автомобилей они пригодятся. Ведь, как пишет профильное издание mashyna.com.ua, всего за 10−15 минут стоянки под солнцем температура в автомобиле может превысить +50°C.
Для того, чтобы охладить салон, понадобится обычное махровое полотенце и бутылка воды с распылителем. Полотенце смачивают до влажности водой и быстро протирают горячие поверхности: руль, сиденье, ручку переключения передач. Уже через несколько минут большие градусы «испарятся» вместе с влагой. Вместо полотенца можно использовать влажные салфетки.
Для предотвращения перегрева салона знатоки советуют подбирать чехлы на сиденье светлых оттенков — темные сильнее нагреваются. А на лобовое стекло следует ставить солнцезащитные экраны, что позволяет снижать температуру.
Также автомобильные специалисты рекомендуют во время летнего сезона всегда иметь с собой бутылку воды с распылителем, проветривать автомобиль пару минут перед стартом, а также стараться парковаться в тени, если есть такая возможность.
В жаркое лето, когда водителям приходится постоянно ездить с включенным кондиционером, это чрезмерно нагружает аккумулятор. Для того чтобы он быстро не вырабатывал свой ресурс, следует учитывать, что аккумулятор полностью заряжается во время длительных поездок. А если машина долго не используется, то ее следует отключить, чтобы аккумулятор в спящем режиме не потреблял электроэнергию.
Фото Pixabay168
Читайте нас в Facebook
Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Близнецы и Весы могут рассчитывать на бонус, а у Овнов и Стрельцов возможны неожиданные траты: финансовый гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Девам — «Паж кубков» и непредсказуемость, Стрельцам — «Туз пентаклей» и важный выбор: Таро-прогноз на 10 июня