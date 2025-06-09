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Клуб потребителей

Как быстро в жару охладить сидения и руль автомобиля: простой и полезный лайфхак

18:09 9 июня 2025
Советы водителям в жаркую погоду. Фото Pixabay

Автоэксперты делятся с водителями полезными советами, касающимися эксплуатации автомобиля в жаркую погоду. К примеру, как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от солнечных лучей при высокой температуре.

Еще один дельный совет касается быстрого охлаждения салона, в частности, сиденья и руля, которые на солнце могут разогреваться до «облачных» температур. Это особенно актуально летом для автовладельцев, в машинах которых нет кондиционера. Впрочем, и владельцам более комфортных автомобилей они пригодятся. Ведь, как пишет профильное издание mashyna.com.ua, всего за 10−15 минут стоянки под солнцем температура в автомобиле может превысить +50°C.

Для того, чтобы охладить салон, понадобится обычное махровое полотенце и бутылка воды с распылителем. Полотенце смачивают до влажности водой и быстро протирают горячие поверхности: руль, сиденье, ручку переключения передач. Уже через несколько минут большие градусы «испарятся» вместе с влагой. Вместо полотенца можно использовать влажные салфетки.

Для предотвращения перегрева салона знатоки советуют подбирать чехлы на сиденье светлых оттенков — темные сильнее нагреваются. А на лобовое стекло следует ставить солнцезащитные экраны, что позволяет снижать температуру.

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Также автомобильные специалисты рекомендуют во время летнего сезона всегда иметь с собой бутылку воды с распылителем, проветривать автомобиль пару минут перед стартом, а также стараться парковаться в тени, если есть такая возможность.

В жаркое лето, когда водителям приходится постоянно ездить с включенным кондиционером, это чрезмерно нагружает аккумулятор. Для того чтобы он быстро не вырабатывал свой ресурс, следует учитывать, что аккумулятор полностью заряжается во время длительных поездок. А если машина долго не используется, то ее следует отключить, чтобы аккумулятор в спящем режиме не потреблял электроэнергию.

Фото Pixabay

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