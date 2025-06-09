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Проблемный аккумулятор: о чем водители должны помнить в жару
Украинским водителям, которые летом предпочитают ездить с работающим кондиционером, стоит подумать о том, как сохранить автомобильный аккумулятор.
Как известно, аккумулятор — один из важнейших узлов автомобиля. Средний срок службы его составляет 3−5 лет, иногда немного больше. Именно поездки с включенным кондиционером представляют наибольшую опасность для автомобильного аккумулятора, пишет today.
Дело в том, что генератор просто не успевает пополнить энергию и постоянно не дозаряжается. Из-за этого ухудшается состояние пластин.
Признаки разрядки аккумулятора не стоит игнорировать, советуют автомобильные эксперты. Аккумулятор плохо переносит разряд более чем на 30%. Если батарея долго находится в разряженном состоянии, она вообще теряет свою емкость.
Чтобы избежать проблем, нужно меньше находиться в дорожных пробках, не ездить на короткие расстояния, с активным потреблением электроэнергии. Ведь при кратковременной работе двигателя аккумулятор не успевает получить достаточное количество подзарядки.
Аккумулятор полностью заряжается во время длительных поездок (не менее одного часа).
Если машина не используется длительное время, необходимо отключить аккумулятор, чтобы он в спящем режиме не потреблял электроэнергию.
Придется также помнить о профилактике — регулярно очищать клеммы и корпус аккумулятора, проверять уровень и плотность электролита.
Напомним, автоэксперты назвали семь верных признаков того, что пора менять аккумулятор машины.144
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