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Рекорд недолог: почему золотовалютные резервы Украины внезапно сократились
Спустя месяц после исторического рекорда по золотовалютным резервам в НБУ, ситуация с ними изменилась. Так, международные резервы Украины по итогам мая сократились на 4,6%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, говоря о запасах по состоянию на 1 июня.
Так, после 46,7 млрд долларов на 1 мая теперь в Нацбанке находятся 44,5 млрд долларов. У нацрегулятора такую динамику объяснили валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ):
- чистая продажа валюты НБУ по итогам мая составила 2,9 млрд долларов;
- на счета правительства в НБУ поступили 1 млрд 357 млн долларов (из них 1,1 млрд — от Евросоюза) и 310 млн долларов на обслуживание госдолга и 296 млн долларов выплачены МВФ;
- из-за изменения оценки некоторых финансовых инструментов их стоимость выросла на 55 млн долларов.
По подсчетам НБУ, имеющихся международных финансовых резервов достаточно для финансирования 5,4 месяца будущего импорта.
Тем не менее в Нацбанке уверены, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и вполне достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка, так что стабильности гривни ничего не угрожает.
Ранее в Национальном банке Украины заверили, что рост цен в Украине достиг своего максимума, и теперь будет наблюдаться тенденция к их снижению.200
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