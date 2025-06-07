Цены расти будут не так быстро: в НБУ дали благоприятный прогноз по инфляции

С начала 2025-го года в Украине наблюдается рост цен, что ведет к инфляции, которая по данным госчиновников замедляется. В Национальном банке Украины же заявили, что в мае, вероятно, рост цен достиг максимума и теперь следует ожидать снижения темпов роста.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, касающемся учетной ставки, которую Нацрегулятор сохранил на текущем уровне в 15,5%. По мнению чиновников, этого достаточно в условиях будущего снижения уровня инфляции, которая в апреле достигла годового выражения в 15,1%.

Основным драйвером роста цен по версии НБУ стали продукты, на которых дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая. По-прежнему фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных издержек бизнеса, в том числе на оплату труда.

Также важными факторами влияния на инфляцию останутся — международная финансовая помощь, которая с начала года составила 18 млрд дол. и позволяет финансировать критические расходы бюджета и размер международных резервов, и военные риски. К последним относятся:

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возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности;

дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической;

углубление отрицательных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

В целом в НБУ прогнозируют, что летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и будет постепенно направляться в направлении цели 5%. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ.

В то же время траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

Тем временем, как писали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют рост цен на ряд продуктов питания еще до осени.

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