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Потенциальный «украинский Иванишвили»: политолог об инвестиционной истории Добкинаааа
На фоне разговоров о прекращении огня в экспертной среде поднимаются вопросы предстоящих выборов. Учитывая это, политолог Олег Постернак считает, что россия попытается реанимировать или создать политический проект под привлекательной нейтральной идеей инвестиций, мира и восстановления.
Такое мнение Постернак обнародовал на своей странице в соцсети.
«Логично, что вы предложите постепенную реанимацию политического проекта под привлекательной нейтральной идеей (инвестиции, мир, восстановление, евроинтеграция) и задействовать лица, на которые можно было бы однозначно положиться из-за финансовой зависимости, ведь россия уже несколько раз обжигалась, рассчитывая в свое время на Януковича, Медведчука, Сивковича и так далее», — написал политический консультант.
Он напомнил, что именно таким образом россия продвигает свои интересы через партию «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили.
«Формально партия демократическая и европейская, но, на самом деле, именно финансовыми, бизнесовыми и экономическими связями кремль крепко привязал ее к себе и теперь в Грузии фактически установлен однопартийный пророссийский режим под декорациями «за европейскую Грузию», — пишет Постернак.
По его мнению, продвижение по аналогии с «Грузинской мечтой» россия захочет повторить на украинском направлении.
«И кастинг среди потенциальных „украинских Иванишвили“ уже стартовал. Некоторые ростки уже заметны в информационном пространстве», — пишет Постернак, имея в виду интервью с экс-нардепом от «Оппоблока» и экс-членом «Партии регионов» Дмитрием Добкиным «Экономической правде».
«Недавно выходит громкое интервью — тем самым младшим братом Михаила Добкина, который стал известен благодаря громкому скандалу, когда в зале заседаний Совета был замечен в странном поведении, которое породило комментарии по поводу его наркотической зависимости. Там он рассказывает о своих грандиозных бизнес-проектах и планах (и это при том, что сейчас все его фирмы фигурируют в уголовных делах по торговле с ОРДЛО и реэкспорту продукции в рф). В частности, засвечены планы открыть новый перерабатывающий завод на Волыни и вложить в него 60 миллионов евро. Это очень серьезная сумма, которая не по силам бизнесмену уровня Добкина. Так откуда же деньги, когда в воюющую Украину вряд ли кто-нибудь из западных инвесторов захочет вкладывать ресурсы?» — задает вопрос Постернак.
По его мнению, следует провести расследование по поступлению инвестиций.
«Думаю, это неплохое основание для тщательного журналистского расследования и внимания со стороны СБУ. Ведь благородное дело инвестиций в украинское производство красиво выглядит обычному украинцу, однако за ним может стоять вполне стратегическая легализация российских денег под избирательные проекты», — считает Постернак.
Ранее сайт «Комментарии» в своем материале отмечал, что экс-регионал Дмитрий Добкин начал PR-кампанию по улучшению своей репутации.
Фото со страницы Олега Постернака15
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