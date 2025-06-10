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Наиболее жесткие бои продолжаются на Покровском направлении, Курщине и Сумщине, — Зеленский
В ночь на 10 июня российские войска совершили массированную атаку дронами на Киев. Зафиксированы многочисленные разрушения и возгорания в разных районах столицы.
По данным Киевской городской военной администрации, от падения обломков больше всего пострадали Деснянский, Оболонский, Шевченковский, Подольский и Дарницкий районы.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что атака повлекла за собой значительные разрушения и призвал жителей быть осторожными. По состоянию на утро ГСЧС продолжают тушение пожаров в различных локациях, применяя в том числе и вертолеты.
Между тем, ситуация на фронте остается напряженной. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 9 июня сообщил, что наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, в районах Курской операции и в приграничных Сумской области.
По словам Зеленского, российские войска применяют одинаковую тактику по всем направлениям — они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуя украинские позиции.
Президент подчеркнул, что потенциал российских войск не бесконечен, и потери противника вместе с активностью украинских сил должны сдержать их продвижение.
Зеленский выразил благодарность украинским подразделениям, эффективно выполняющим боевые задания на своих направлениях, защищая государство.
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