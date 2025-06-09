Не противоречат официальным заявлениям: аналитики объяснили, что происходит на границе Днепропетровской области

8 июня кремлевские чиновники и министерство обороны россии объявили, что российские войска достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей и проводят наступательные операции на Днепропетровщине. На момент написания этого текста аналитики не выявили геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы области, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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В ноябре 2024 года они прогнозировали, что российские войска могут продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области. После чего окружить эти украинские позиции для поддержки более широкой кампании россии по захвату всей Донецкой области.

Представитель украинской группы войск «Хортица» полковник Виктор Трегубов заявил 8 июня, что бои на Новопавловском направлении продолжаются, но только в Донецкой области.

Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показывают тепловые и инфракрасные аномалии, обнаруженные спутниками вдоль границы Донецко-Днепропетровской области, а спутниковые снимки, собранные 7 и 8 июня, показывают появление новых артиллерийских воронок вблизи границы в Днепропетровской области.

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Данные FIRMS и артиллерийские воронки вблизи границы указывают на артиллерийские миссии в этом районе и не противоречат официальным заявлениям Украины о продолжении боевых действий в Донецкой области к востоку от границы. ISW оценивает, что текущая тактическая активность россии вблизи юго-восточной Днепропетровской области является продолжением текущих наступательных усилий врага на юго-западе Донецкой области. И речь не идет о начале новой крупной наступательной операции с целью захвата оперативно значимой территории в Днепропетровской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали мнение аналитиков о том, как Украина может разрушить стратегию кремля.

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