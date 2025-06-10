Целили по роддому и мирной инфраструктуре: россия атаковала Киев и Одессу, убиты и ранены (фото и видео)

В ночь на 10 июня россияне нанесли массированный удар по Украине с воздуха — главными направлениями атаки вновь стали Киев и Одесса.

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Накануне вечером враг запустил ударные беспилотники, которые были ликвидированы ближе к утру, а также ракеты — баллистику и крылатые. Воздушная тревога объявлялась в большинстве украинских регионов.

Воздушная тревога в ночь на 10 июня. Фото из открытых источников

На Киев «Шахеды» заходили волнами и с разных направлений, в основном — с востока и юга. По сообщениям столичной военной администрации, во многих районах начались пожары.

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Дарницкий район:

- пожар в нежилом здании.

- разрушение жилого дома. Предварительно — без возгорания

- падение обломков сбитого БпЛА в зеленой зоне.

- частичное разрушение в нежилой зоне.

- повреждение в гаражном кооперативе.

- возгорание складских помещений. Также горит лесополоса по другому адресу.

- пожар в жилом доме.

Оболонский район:

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- повреждение двух этажей жилого дома.

— возгорание в офисном здании

- падение обломков на открытой местности.

- разрушение жилого дома.

Голосеевский район:

- падение обломков дрона на территории нежилого здания.

Деснянский район:

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— в результате падения частей сбитого БпЛА загорелся автомобиль.

Шевченковский район:

- пожар в жилом доме.

- повреждение дома по другому адресу.

Подольский район:

- повреждение нежилых помещений.

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко подытожил, что повреждения зафиксированы в 7 районах столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах, горели автомобили и складские помещения.

А столичный голова Виталий Кличко отметил, что в результате атаки пострадали четверо киевлян — они все госпитализированы.

Фотокорреспондент издания «Телеграф» Ян Доброносов показал последствия ударов в одном из столичных районов.

В частности, пожар возник в здании, где ранее размещалось консульство Великобритании.

Фиксируются последствия атаки и в Киевской области. Глава ОВА Николай Калашник сообщил, что автомобили и частные дома повреждены в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области.

Досталось этой ночью и Одессе. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о погибшем 59-летнем мужчине и не менее четырех раненых. В частности, разрушены и повреждены жилые дома в центре города

«В частности, россияне попали в роддом. Без пострадавших — пациенты и персонал успели эвакуироваться. Полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет», — отметил он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что в роддоме повреждена его административная часть. «Сам факт, что под ударом оказалось аучреждение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью», — отметил он.

Гибель человека и ранение троих произошло во время попадания дрона-камикадзе в жилой дом.

А в Днепропетровской области защитники неба накануне вечером и ночью сбили шесть российских ударных БпЛА. Глава ОВА Сергей Лысак сообщает о двух пострадавших — мужчины 43 и 53 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В области повреждена инфраструктура, многоэтажка и приватная застройка, СТО, гаражи, линия электропередачи.

В Запорожской области, по данным руководителя ОВА Ивана Федорова, за сутки поступило 10 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и объектов инфраструктуры. Оккупанты нанесли 556 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области, применив дроны-камикадзе различной модификации, РСЗО, артиллерию, а также осуществили шесть авианалетов на ряд местных громад.

Следует отметить, что в последнее время оккупанты изменили тактику применения «Шахедов» — дроны-камикадзе концентрируются на одной цели. Так было с Харьковом, по которому враг на днях применил более 50 ударных БпЛА, затем подобную атаку пережила Ровенщина. Военный эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прогнозирует, что враг продолжит практиковать такую тактику. После сегодняшнего налета на Киев он не исключил, что атака на столицу может стать рекордной. «Этот налет также подтверждает переход РОВ на концентрированные удары по отдельно взятым городам, а также применение дронов-камикадзе в формате ковровой бомбардировки. По сути, применяется сейчас одновременно количество Shahed-136, сравнимое с боевой нагрузкой Су-34, бомбами ОФАБ-250», — добавил эксперт.

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