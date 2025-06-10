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Большинство украинцев против территориальных уступок: данные социологии
В Украине не поддерживают заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. По данным опроса КМИС, проведенного с 15 мая по 3 июня 2025 года, большинство граждан Украины выступают против любых территориальных уступок для достижения мира.
Основные результаты:
• 52% украинцев категорически не принимают территориальные уступки (в феврале 2025 года — 50%).
• 38% допускают определенные территориальные потери (в феврале было 39%).
Однако социологи отмечают, что конкретизация территориальных утрат влияет на ответы респондентов.
Если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью россии, то 68% выступают против, а 24% готовы принять такой вариант.
Еще более единодушная позиция украинцев относительно передачи под контроль территорий россии, которые сейчас контролирует Украина: 78% категорически не соглашаются, только 15% готовы принять такой сценарий.
Единственный вариант, где есть простор для дискуссии, — это де-факто признание российского контроля без юридического признания. В этом случае 43% готовы принять, а 48% категорически против.
Аналитики КМИС отмечают, что если мирный план будет предусматривать гарантии безопасности и ключевые условия для будущего Украины, то более половины граждан без энтузиазма, но готовы его принять.
Таким образом, опрос свидетельствует, что любое официальное признание украинских территорий частью россии или их передача под контроль москвы неприемлемо для общества. Однако украинцы сохраняют определенную гибкость, допуская компромиссные варианты решения территориального вопроса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что россия планирует оккупировать еще больше областей Украины.135
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