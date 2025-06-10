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Захватило мой мозг и сердце полностью: популярный актер шокировал признанием
Популярный актер, звезда сериала «Моя улюблена Страшко» Артур Логай, который отправился в путешествие, заинтриговал своих поклонников. На странице в социальной сети Артур выложил подробности телепроекта, в котором участвовал вместе с другими украинскими звездами. По словам актера, несколько недель ему пришлось почти ни с кем не общаться и обходиться без привычных средств связи. Но что именно за проект снимался, пока остается тайной.
«Три дня, как я вернулся, — рассказал Артур. — Но никак не могу прийти в себя.
Вчера и позавчера адаптировался к количеству людей вокруг, к их голосам, шуму, и к самой возможности говорить, когда хочу, а не когда можно…
Без сомнения, проект, в котором я участвовал, пронесется огромной волной. У меня никогда не было такого опыта. И даже не знаю, с чем его сравнить. Из меня буквально выкачали все эмоции. А вы, когда будете смотреть — наоборот, ими переполнитесь. Своими, не моими.
Жить одному. Без гаджетов. Говорить только тогда, когда это разрешено. Выходить из комнаты — только на съемочную площадку. Не общаться ни с одним членом съемочной группы. Ходить в звукоизоляционных наушниках… О том, что происходило непосредственно на съемках, говорить не могу. По крайней мере, пока.
Но то, что произошло — захватило мой мозг и сердце полностью. Не давало нормально спать. Не оставляло пространства ни для чего другого.
Что я чувствую сейчас? Точно знаю, что что-то во мне изменилось. Но что именно — еще не осознаю. Я понимаю одно: каждый на этом проекте прошел свой путь. И то, что я вынес — останется со мной надолго".
Актер добавил, что во время съемок вел дневник, чтобы держать контакт с собой и реальностью.
Подписчики отреагировали на пост и поделились своими мыслями.
«Очень интересно, что случилось! — написали в ответ. — Текст-замануха, выглядит, как шаг вперед и два назад!»
«Напоминает какой-то фильм из жанра хоррор», — решили в сети.
«Заинтриговал невероятно», — ждут продолжения подписчики.
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