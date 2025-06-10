Во вторник, 10 июня, Юпитер переходит в знак Рака, благодаря чему представители 5 знаков Зодиака ощутят на себе положительные изменения. А как будет складываться неделя у других людей, рассказывает Таро-прогноз от издания Metro.

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Козерог — «Десятка Жезлов»

На этой неделе следует избегать излишней нагрузки. Позвольте себе отдых и не перегружайте себя домашними делами — все и так хорошо. Лето — отличное время для паузы: откажитесь от масштабных ремонтов или значительных затрат. Просто наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. Это поможет вам лучше понять подлинные приоритеты в жизни.

Водолей — «Шестерка Кубков»

В период с 9 по 15 июня вас может охватить ностальгия по прошлому — детство, родные места и воспоминания. Вы можете захотеть вернуться в знакомые уголки или добавить нотки прошлого в свое пространство: переехать, приобрести антиквариат или создать семейный фотоколлаж.

Рыбы — «Дьявол»

Пора пересмотреть старые привычки, которые уже не приносят пользы. Вы могли застрять в рутине, касающейся дома, финансов или ремонта. Обратите внимание на организацию своего пространства: избавьтесь от лишнего, обновите среду и проведите генеральную уборку. Это принесет чувство контроля, улучшит атмосферу и поможет сэкономить деньги.

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Овен — «Влюбленные»

Вы сталкиваетесь с внутренним конфликтом, колеблясь в важном решении. Противоречие между желаниями и сомнениями создает напряжение. Пора принять решение, чтобы избавиться от стресса и упорядочить мысли. До конца месяца необходимо сделать выбор и больше не сомневаться.

Телец — «Шестерка Пентаклей»

Обратите внимание на баланс обязанностей по домашним делам. Если вы берете все на себя или перекладываете задания на других, это может привести к напряжению. Четкое и справедливое распределение ответственности поможет создать гармонию и комфорт в доме.

Близнецы — «Тройка Пентаклей»

Эта неделя благоприятна для совместной работы над проектами. Важные достижения возможны благодаря командным усилиям, а не одиночному труду. Совместная деятельность позволит создать нечто устойчивое и значимое, способствовать обмену идеями и улучшению среды.

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Рак — «Королева Мечей»

Важно разработать четкий план действий, чтобы ваши усилия принесли желаемые результаты. Вы хотите достичь цели, однако без конкретной стратегии рискуете действовать хаотично. Сейчас идеальное время, чтобы определить шаги, стабилизировать ситуацию и обрести внутреннее спокойствие.

Лев — «Девятка Пентаклей»

Ваши амбиции по отношению к дому требуют времени для реализации. Вы создаете идеальное жилье для себя, и хотя путь может быть длинным, каждый шаг приближает вас к цели. Не останавливайтесь, ведь ваши мечты стоят усилий и непременно сбудутся.

Дева — «Верховная Жрица»

Ваша умственная активность требует места для тишины и покоя. Вы могли приглушать собственные настоящие желания, но теперь пора дать им пространство. Прислушайтесь к себе и разрешите реализовать то, что вам действительно нужно.

Весы — «Колесница»

Эта карта символизирует движение и новые возможности. Возможно, вы рассуждаете о своем будущем жилье и о том, где должен быть ваш дом. Июль может стать удачным моментом для перемен, но пока сосредоточьтесь на визуализации своего идеального дома.

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Скорпион — «Тройка Мечей»

На этой неделе следует очистить энергетику своего дома. Откройте окна, зажгите благовония и представьте, как тяжелая энергия выходит вместе с дымом. Можно также использовать звук — постукивание по стакану или аплодисменты. Белый цвет, кристаллы и свечи помогут создать благоприятную атмосферу.

Стрелец — «Рыцарь Кубков»

Ваше жизненное пространство должно отражать вашу свободу и жизнерадостность. Пусть в доме будет место развлечений, ярких моментов и приятных воспоминаний. Жизнь в изоляции не для вас, поэтому сделайте простор таким, чтобы каждый день приносил новые эмоции и радость.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным гороскопам составили прогноз на неделю (с 9 по 15 июня). Гороскоп поможет избежать ошибок и привлечь удачу в нужный момент.

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