Ставки по ипотеке в Украине самые низкие за 15 лет: почему так случилось

В то время как аренда жилья, особенно в столице, может обходиться дороже средней зарплаты, серьезно улучшилась ситуация с ипотекой для покупки собственного жилища. Более того, средняя ставка по ипотечным кредитам находится сегодня на минимуме за последние 15 лет.

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Об этом «ФАКТАМ» сообщила Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс». По ее словам сейчас украинцы имеют доступ к жилью по значительно более низким ставкам, чем даже 5−10 лет назад.

По данным НБУ, средневзвешенная ставка по ипотеке в Украине в 2006—2021 годах колебалась в пределах от 11,8 до 20,6%, а среднее значение за этот период составило 16,2%. Самый высокий же уровень ставки — 20,6%, был зафиксирован в 2009 году, на фоне экономического кризиса, высокой инфляции и стремительного роста курса доллара. После этого уровень ставок по ипотечным кредитам колебался от 12 до 17% годовых.

Настоящий прорыв произошел после 2022 года, когда была запущена государственная программа «єОселя». По словам Диляры Мустафаевой, именно она сделала ипотеку по-настоящему доступной для широкого круга граждан.

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- Программа «єОселя» кардинально изменила ситуацию на рынке. Во-первых, она позволила получить кредиты под 3−7% годовых. Во-вторых, дала импульс первичному рынку недвижимости. И, в-третьих, показала, как государство может эффективно сотрудничать с банками для решения социально важной проблемы — обеспечения жильем, — отмечает эксперт.

В 2022 году средневзвешенная ставка упала до 8,6%, в 2023 — до 9,4%, а в 2024 — до 8,8%. А как писали «ФАКТЫ», программой воспользовались более 17 тысяч семей, купив более чем миллион квадратных метров жилья.

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