17 тысяч семей обзавелись квартирами через «єОселю»: о чем следует знать, на какую сумму можно рассчитывать и сколько потребуется внести самим

Сегодня даже аренда жилья в столице может обходиться дороже средней зарплаты. Но благодаря государственной программе «єОселя» можно стать ее собственником, купив в ипотеку квартиру с частичной компенсацией процентов за счет государства.

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Как сообщает первый заместитель председателя правления «Укрфинжилья» Дмитрий Вербицкий, за 2,5 года программа «єОселя» доказала свою эффективность — более 17 тысяч семей получили жилье на более чем миллион квадратных метров. В то же время за 5 месяцев 2025 года по программе «єОселя» уже выдано 2 334 кредита на 4,3 млрд грн. Причем почти 60% жилья, приобретенного по «єОселі», — в новостройках.

По словам Елены Дмитриевой, первого заместителя председателя правления банка «Глобус», вслед за госпрограммой растут и коммерческие банковские кредиты на ипотеку — до 4,5%, что примерно на 2% выше чем в 2024-м. То есть ипотека в Украине развивается именно благодаря программе «єОселя», так как условия по сугубо банковским кредитам не могут конкурировать с государственной ипотекой, у которой в среднем ставки ниже банковских.

По словам эксперта, по итогам 5 месяцев 2025 года в рамках «єОселі» предпочитают брать:

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ипотечные кредиты на жилье стоимостью 2,3−2,8 млн грн;

первый взнос по кредиту чаще всего не превышает 30% стоимости жилья;

наибольшим спросом пользуются жилье на первичном рынке — 1−2-комнатные квартиры площадью от 45 м² до 70 м²;

порядка 75% ипотечных сделок на первичном рынке заключаются сроком на 20 лет;

около 80% коммерческих ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются в наиболее безопасных регионах и городах: Киеве, Киевской области, Львове, Ивано-Франковске, Закарпатской области.

Также банкир дала несколько важных советов, как безопасно взять ипотечный кредит на первоначальное жилье:

следует ознакомиться с рядом «технических» фактов о новостройке, которые можно проверить: есть ли у девелопера все разрешительные документы, нет ли судебных обременений, протестов общины против строительства, активно ведутся строительные работы (нет ли простоев), соблюдается ли девелопер сроков строительства;

проверить, аккредитованы ли девелопер или объект в программе «єОселя» (аккредитация в государственной ипотечной программе является весомой гарантией качества возводимого объекта профессиональной репутации и надежности девелопера);

выяснить, действуют ли совместные ипотечные программы с банками и какие условия кредитования предлагаются (наличие таких программ — это дополнительная «банковская» защита для заемщика, независимо от банка, в котором планируется оформить кредит).

Вместе с тем также следует помнить, что сделки с недвижимостью еще также означают и необходимость платить налоги, правда в первую очередь они касаются продавцов квартир.

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