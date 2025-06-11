Водолеям нужно обратить внимание на детали, а Девам пересмотреть устаревшие договоренности: гороскоп на 11 июня

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 11 июня. Это хороший день для личных решений, душевных разговоров и обновления целей. Энергия среды поможет тем, кто не боится смотреть вглубь себя, пишет slovofraza.com.

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Козерог

Сбавьте темп: не все зависит от усилий. Хороший день для размышлений, но не для активных действий. Примите помощь, даже если привыкли справляться сами. В любви нужно проявить откровенность. Вы заслуживаете на отдых.

Водолей

Обращайте внимание на детали. Оригинальность поможет, если не будете ее скрывать. Хороший день для выступлений, но избегайте сплетен. Возможны новости о поездке. Вечером нужно побыть в тишине.

Рыбы

Туман развеивается, становится понятнее. Действуйте, чувства — ваши союзники. Важный разговор назревает, работа требует сосредоточенности. Не делитесь целями с теми, кто вас не поддерживает. Вечер подойдет для творчества.

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Овен

Энтузиазм растет, но слушайте больше, чем говорите. В отношениях важны чувства другого. Всплывет неожиданная новость из прошлого. Мелочи скажут больше, чем громкие слова.

Телец

Прислушайтесь к интуиции, отпустите контроль. Хороший день для душевных бесед. Помогите тому, кто об этом попросит. В финансовых делах — терпение важнее скорости.

Близнецы

Не отмахивайтесь от новой идеи. Общение сейчас важно, странные совпадения не случайны. Не раскрывайте планы всем подряд. Вечером одиночество поможет услышать себя.

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Рак

День покажет ваши настоящие желания. Время честности с близкими. Разговоры укрепят связь. Рабочие дела помогут расчистить путь к новым начинаниям.

Лев

Заявите о себе, но без показухи. Кто-то восхищается вами. Возможно новое рабочее предложение. Будьте осторожны в тратах. Вечером уделите время романтике.

Дева

Время внутренней перестройки. Поддержка друзей удивит вас. Пересмотрите устаревшие договоренности. Интеллект на высоте — решайте сложные задачи. Говорите «нет», когда нужно.

Весы

Ищите баланс между удобством и настоящими желаниями. Кто-то проявит инициативу — оцените это. День хорош для новых контактов, но интуиция важнее спешки.

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Скорпион

Вас ждет внутренний подъем и желание перемен. Заканчивайте старые дела. В отношениях всплывают эмоции, не избегайте их. Вечер проведите в узком кругу — шум утомляет.

Стрелец

Пора выходить за рамки. Люди тянутся к вашему оптимизму. Краткая встреча изменит планы на лето. Будьте честны с собой, телу нужен отдых.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.

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