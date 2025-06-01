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«Я не выхожу из дома, чтобы пойти в офис. Здесь мой офис»: Меган Маркл поделилась трогательными моментами из жизни детей
Несмотря на постоянные слухи о кризисе в отношениях, принц Гарри и Меган Маркл стали примером для многих в балансе между общественной и семейной жизнью. Их преданность своим детям принесли им восхищение и уважение во всем мире. Мелкие детали, которыми пара делится из своей частной жизни, отражают, какую важность они придают семье среди своих многочисленных обязанностей, пишет edatv.news.
В недавнем интервью Меган Маркл поделилась нежным моментом со своим сыном Арчи, который уже в возрасте, когда теряет молочные зубы. «У меня планировалось много встреч на следующее утро, но я все же решила прижаться к нему вечером», — сказала Меган.
Она рассказала, что оставила под подушкой сына два подарка: деньги и маленького динозавра, которого взволнованный Арчи нашел в два часа ночи.
Арчи, который только на год моложе своего двоюродного брата Луи, младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, воспринял это с большим энтузиазмом. Он разбудил мать, чтобы поделиться своей радостью. Меган уже упоминала в другом интервью, что надеется, что Зубная Фея скоро посетит ее.
«Это вот-вот произойдет, я просто надеюсь, что вовремя вернусь домой», — сказала она, демонстрируя, насколько важно для нее присутствовать в любой момент жизни ее детей.
Меган Маркл также рассказала о том, как материнство и отдаленная работа изменили ее жизнь.
«Я не выхожу из дома, чтобы уйти в офис, мой офис здесь», — объяснила она, описывая, как это условие позволяет ей проводить больше времени со своими детьми.
Лилибет, ее младшая дочь, пол дня проводит в дошкольном заведении. Меган сказала, что Лилибет знает, где ее найти, даже когда она находится на виртуальных встречах. «Она сидела у меня на коленях во время одной из таких встреч… Я бы не променяла это ни на что в мире», — с нежностью сказала Меган.
Несмотря на такие доказательства семейного счастья, некоторые эксперты считают, что Меган Маркл использует социальные сети для опровержения слухов о проблемах в браке.200
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