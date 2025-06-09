В Германии оценили потери россии в результате спецоперации «Паутина»

Атака украинских беспилотников 1 июня, вероятно, повредила около 10% российского парка стратегических бомбардировщиков и поразила некоторые самолеты, когда они готовились к ударам по Украине. Об этом сообщил высокопоставленный немецкий военный чиновник.

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«По нашей оценке, повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты разведки А-50», — сказал генерал-майор Кристиан Фрейдинг, пишет Reuters.

Пораженные A-50, вероятно, были неработоспособными, когда их атаковали дроны, сказал генерал, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины.

«Мы считаем, что их больше нельзя использовать в качестве запасных частей. Это потеря, поскольку существует всего несколько таких самолетов, — сказал он. — Что касается флота дальних бомбардировщиков, то, по нашей оценке, 10% было повреждено во время атаки».

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Соединенные Штаты оценивают, что дерзкая атака беспилотников Украины поразила до 20 российских военных самолетов, уничтожив около 10 из них, сообщили Reuters два американских чиновника, а эксперты говорят, что москве понадобятся годы, чтобы заменить уничтоженные и поврежденные самолеты.

Несмотря на потери, Фрейдинг не видит немедленного уменьшения российских ударов по Украине, отмечая, что москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты, а также сбрасывать бомбы.

По его мнению, россия чувствовала себя в безопасности на своей огромной территории, что также объясняет, почему самолеты были мало защищены.

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«После данной удачной операции это больше не так. россии нужно будет усилить меры безопасности», — констатировал генерал.

Напомним, чтобы обезопасить уцелевшие после украинской атаки самолеты, их спрятали у границ самого влиятельного члена НАТО — Соединенных Штатов.

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