Оборонный завод горит в российских Чебоксарах после «визита» дронов (видео)

В ночь на 9 июня, когда российские военные били по Украине, в россии было атаковано предприятие ВПК.

В столице Чувашии Чебоксарах после атаки украинских дронов зафиксировали по меньшей мере два прилета по заводу АО «ВНИИР», производящему антенны и электронику для крылатых и баллистических ракет врага.

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Местные публиковали видео атаки.

По словам губернатора Чувашии, якобы на заводе удалось избежать жертв и пострадавших. Но после ударов производство приостановило работу.

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"Два БПЛА упали на территории АО "ВНИИР", из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов - угрозы для людей нет" , - цитирует ASTRA слова губернатора.

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Зафиксировано минимум два попадания БПЛА АН-196 «Февраль» по ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, уточняет КиберБорошно.

Предприятие находится на расстоянии примерно 975 км от государственной границы Украины.

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Через свое специализированное предприятие ВНИИР-Прогресс институт снабжает критически важную электронику для ЗРК С-300/400/500, танков Т-90М, «Армата», кораблей и субмарин.

В частности, производит:

Военные автоматические выключатели ВА-16/ВА-16М со стандартом «Мороз-6» — единственные в рф с официальной военной приемкой, применяются на подлодках типа «Ясень-М»;

Антенны «Комета» для защищенной навигации ГНСС — устанавливаются на Т-90М, БМП, «Терминатор», БПЛА «Орлан-10», «Орион», а также системах ПВО;

Судебная автоматика и оборудование — включая электрощиты и системы пожарной безопасности для кораблей и АПЛ (в частности, корвет «Проворный»);

Коммутационные приборы (контакторы, реле, датчики) для сухопутной, авиационной и морской техники — включая Су-34 и другие боевые самолеты.

Также ночью и утром украинские дроны атаковали вражеские объекты в Нижегородской, Тамбовской и Воронежской областях.

В частности, в Воронежской области, по данным губернатора, после ночной украинской атаки поврежден газопровод.

В свою очередь, минобороны рф сообщило, что за ночь на территории россии было сбито 49 украинских беспилотников над Курской, Нижегородской, Воронежской, Орловской, Брянской, Белгородской областями и Чувашией.

Напомним, в воскресенье, 8 июня, масштабный пожар вспыхнул в оккупированном Мелитополе в районе завода «Гидромаш», который россияне превратили в свою ремонтную и военную базу.

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