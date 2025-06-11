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Знает не каждый огородник: как правильно приготовить бордосскую жидкость
Бордосская жидкость — это один из самых распространенных фунгицидов. Ее эффективность зависит от правильного разведения. В состав средства входят медный купорос (сульфат меди) и гашеная известь. Это универсальный раствор, используемый для обработки растений от грибковых заболеваний, а также для стимуляции правильного развития растений в случае дефицита меди, пишет uapress.kyiv.ua.
Для приготовления 3% бордосской жидкости нужно растворить 300 г медного купороса в 1−2 литрах горячей воды. Использовать металлическую посуду нельзя. В другой емкости растворите 300 г извести в 2−3 литрах холодной воды. После этого каждый из растворов нужно долить водой до объема 5 литров.
В растворе с известью будет осадок, поэтому его необходимо процедить через марлю или нейлоновую ткань. Затем тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливайте медный купорос. В результате вы получите жидкость голубого цвета.
Не забудьте проверить уровень рН раствора. Для этого можно использовать лакмусовую бумажку: она должна стать синей, а не красной. Если цвет неправильный, добавьте еще немного растворенной извести. Если лакмусовой бумажки под рукой нет, можно проверить pH другим способом: окуните в раствор гвоздь или металлическую проволоку — если она станет красной, то pH неправильное.
Бордоскую жидкость применяют для обработки плодовых деревьев (яблони, груши, сливы, алычи) в начале и конце вегетационного периода — весной и осенью. Она помогает бороться с вредителями и болезнями растений.
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