Ликбез для автомобилиста: как распознать некачественный бензин

В Украине цены на бензин остаются высокими, что увеличивает вероятность попасть на некачественное топливо. Стремление сэкономить может привести к непредвиденным затратам на ремонт. Поэтому важно знать, как обнаружить суррогатное топливо в домашних условиях. Топливный эксперт поделился пятью ключевыми признаками низкого качества горючего, пишет «Твоя МАШИНА».

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Так, качественный бензин имеет прозрачный вид с легким светло-желтым оттенком. Если топливо мутное или содержащее осадок, это уже тревожный сигнал. Хуже всего, когда бензин темный или имеет необычные яркие цвета — это может свидетельствовать о наличии посторонних примесей.

Также бензин имеет свой характерный резкий запах, который трудно с чем-нибудь перепутать. Если вы чувствуете запах аммиака или другие нетипичные ароматы, это может означать, что в топливе присутствуют опасные растворители или технические жидкости.

Все знают, что бензин обладает высокой летучестью. Для проверки качества можно провести простой тест: капните каплю бензина на чистый лист бумаги. Если топливо качественное, капля быстро улетучивается, оставляя минимальное пятно. Если же капля долго не исчезает или оставляет жирный след, это свидетельствует о суррогате.

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Если вы уже залили некачественное топливо, сам двигатель сообщит вам об этом. Признаки плохого бензина — это сложный запуск, нестабильная работа на холостых оборотах, детонация под нагрузкой и повышенный расход топлива.

Также следует помнить, что каждое топливо имеет свой срок годности. Уже через 3−6 месяцев хранения бензин может утратить свои характеристики. Длительное хранение, особенно в баке автомобиля, значительно ухудшает качество топлива.

Как писали «ФАКТЫ», Украина с мая перешла на бензин со спиртом, а именно — с биоэтанолом.

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Фото: Рixabay

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