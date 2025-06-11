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Один бывший клуб Воронина купил у другого 22-летнего «бриллианта» за 150 миллионов евро (видео)
Чемпион Англии «Ливерпуль», вылетевший из Лиги чемпионов от будущего победителя, согласовал с немецким «Байером» трансфер года, согласившись заплатить за 22-летнего «бриллианта» сборной Германии, атакующего полузащитника Флориана Вирца с учетом всех бонусов 150 млн евро, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны (оба бывших клуба Андрея Воронина) уже согласовали условия личного контракта с футболистом. Следующим шагом станут медицинские тесты и подписание всех необходимых документов (контракт до 2030 года).
Минувший сезон стал для Вирца одним из самых ярких в карьере: в 45 матчах за «Байер» он отметился 16 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
June 11, 2025
Трансфер Вирца — рекордный в истории «Ливерпуля» (в сезоне-2022/2023 англичане заплатили «Бенфике» 85 млн евро за форварда Дарвина Нуньеса) и третий в истории мирового футбола. Большие суммы платили только за француза Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн евро) и бразильца Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро).
Кстати, Вирц воссоединится в команде Арне Слота со своим бывшим одноклубником, защитником Джереми Фримпонгом, который также перешел в «Ливерпуль» из «Байера».
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