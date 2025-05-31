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Спорт

В английской премьер-лиге определили лучший гол сезона: видео шедевра

17:34 31 мая 2025
Омар Мармуш

Английская премьер-лига официально определила лучший гол сезона-2024/2025, автором которого египетский нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш.

26-летний форвард в матче 37-го тура чемпионата Англии роскошным дальним ударом в «девятку» поразил ворота «Борнмута» (3:1), цвета которого защищает футболист сборной Украины Илья Забарный.

Напомним, что вице-чемпион Кубка Африки Омар Мармуш перешел в «Манчестер Сити» из «Айнтрахта» за 75 млн евро в январе 2025 года и за это время успел провести 16 матчей в АПЛ, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистка сборной Мексики забила фантастический победный гол.

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Фото «Манчестер Сити»

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