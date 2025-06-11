Украина вернула тела еще более 1200 погибших защитников

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 Защитников, погибших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины от российских захватчиков. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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«Из числа возвращенных „на щите“ Защитников погибшие из: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины. Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», 10 июня Украина и россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить тяжелораненых и раненых воинов из отдельных категорий, согласованных на переговорах в Стамбуле 2 июня. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

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