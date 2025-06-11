41.15 / 41.69 47.21 / 47.89
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина вернула тела еще более 1200 погибших защитников

12:39 11 июня 2025
Удалось вернуть тела 1212 погибших Защитников Украины

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 Защитников, погибших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины от российских захватчиков. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Из числа возвращенных „на щите“ Защитников погибшие из: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины. Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», 10 июня Украина и россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить тяжелораненых и раненых воинов из отдельных категорий, согласованных на переговорах в Стамбуле 2 июня. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

РЕКЛАМА
184

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Федишин

Не удалось попрощаться, тела нет: известная певица о личной потере

Карты Таро, фото из открытых источников

Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня

Гороскоп на 11 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Водолеям нужно обратить внимание на детали, а Девам пересмотреть устаревшие договоренности: гороскоп на 11 июня

ракетный комплекс "Гром-2"

Не только Taurus и ATACMS: эксперт рассказал, какие украинские ракеты могут бить на сотни километров

Следующий материал
Новости партнеров