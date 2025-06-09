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Украина

Враг атаковал Запорожье КАБами: есть пострадавшие и разрушения

12:08 9 июня 2025
Следствие удара КАБами по Запорожью, фото ОВА

Прифронтовое Запорожье почти каждый день находится под обстрелами россиян. Сегодня утром враг ударил по жилому району кассетными боеприпасами. Получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, семь домов получили значительные разрушения в результате вражеской атаки, десятки — повреждены. Изуродована труба газоснабжения.

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Так выглядит частный сектор в одном из районов Запорожья после прилета вражеской КАБ, написал Федоров.

Позже он сообщил, что еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки. Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу.

Как сообщали «ФАКТЫ», основной целью сегодняшней ночной атаки россиян на Украину оказалась Ровенская область и оперативный аэродром украинских военных.

Россияне в ночь на 9 июня атаковали Украину почти 500 дронами и ракетами. Украинской противовоздушной обороной обезврежены 479 средств воздушного нападения противника.

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