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Враг атаковал Запорожье КАБами: есть пострадавшие и разрушения
Прифронтовое Запорожье почти каждый день находится под обстрелами россиян. Сегодня утром враг ударил по жилому району кассетными боеприпасами. Получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, семь домов получили значительные разрушения в результате вражеской атаки, десятки — повреждены. Изуродована труба газоснабжения.
Так выглядит частный сектор в одном из районов Запорожья после прилета вражеской КАБ, написал Федоров.
Позже он сообщил, что еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки. Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу.
Как сообщали «ФАКТЫ», основной целью сегодняшней ночной атаки россиян на Украину оказалась Ровенская область и оперативный аэродром украинских военных.
Россияне в ночь на 9 июня атаковали Украину почти 500 дронами и ракетами. Украинской противовоздушной обороной обезврежены 479 средств воздушного нападения противника.
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