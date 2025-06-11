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Собственная уникальность: стартовали съемки популярного интеллектуального шоу
Началась работа над вторым сезоном популярного игрового телешоу для сообразительных «Клуб 1%», премьера которого состоялась в прошлом году. Сейчас идет кастинг участников, а премьера проекта состоится осенью 2025 года. По правилам игры, которая популярна во многих странах мира, самые сообразительные игроки смогут выиграть 100 тысяч гривен на реализацию своей мечты. Ведущим интеллектуальной игры остается Тимур Мирошниченко.
Известно, что во втором сезоне примут участие 1200 знатоков, отобранных на кастинге. По правилам проекта, в каждом выпуске 100 героев будут соревноваться в решении задач различной сложности. Победит тот, кто ответит на вопрос, который по силам лишь 1% людей. По словам продюсеров проекта, шоу нацелено на то, чтобы дать возможность зрителям подтвердить собственную уникальность и открыть новые способности и грани разума.
Напомним, украинские звезды отправились на съемки загадочного телепроекта.105
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