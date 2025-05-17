«Я не уверен в их победе»: комментатор «Евровидения» Тимур Мирошниченко о гранд-финале конкурса

Популярный телеведущий Тимур Мирошниченко (Клуб 1% и ЖВЛ на «1+1 Украина») уже двадцать лет является неизменным комментатором «Евровидения». Не стал исключением и песенный конкурс, который в этом году проходит в Базеле (Швейцария) . Вместе с Александром Педаном и Владом Кураном он комментировал и болел за участников первого и второго полуфиналов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Тимур Мирошниченко поделился впечатлениями от выступлений и дал прогноз относительно победителя «Евровидения-2025» (гранд-финал состоится 17 мая).

«Они прямо слепили глаза»

— Тимур, какое у вас впечатление от второго полуфинала «Евровидения»?

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— Это было логическое продолжение первого полуфинала. История, которая протягивается сквозь все три шоу, связана со Швейцарией — местом, где родилось «Евровидение». Во втором полуфинале организаторы сделали акцент на движущую силу конкурса — еврофанов. Было много историй страстных поклонников, которые благодаря «Евровидению» нашли семью, счастье. Для этих людей май — особый месяц, ритуал, к которому они готовятся целый год. Был интересный номер о том годе, когда единственный раз за всю историю конкурса не состоялось «Евровидение» — 2020 год, пандемия. Многие артисты тогда не имели возможность выйти на сцену конкурса — и вот им предоставили такую возможность.

Не могу сравнивать, сильнее он или слабее первого полуфинала — мне все нравится на «Евровидении». Моя коллега сделала классное сравнение, что второй полуфинал «более блестящий». И это чувствовалось во всем: костюмы артистов, ведущих — они прямо слепили глаза.

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— Много лет есть ощущение, что второй полуфинал «Евровидения» становится сильнее, чем первый. Артисты как будто разогреваются.

— Да, согласен, есть такое. Разогреваются не только артисты, но и зрители. После года перерыва сложно сразу «въехать» в атмосферу «Евровидения». Первый полуфинал разгоняет, второй — уже на скорости, а гранд-финал — на пиковых эмоциях. По статистике, количество победителей из первого и второго полуфиналов одинаковое. Надеюсь, что в этом году победитель будет из того же полуфинала, в котором выступала Украина.

Влад Куран, Тимур Мирошниченко, Alyona Alyona и Александр Педан комментируют и болеют за участников «Евровидения-2025»

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— Есть ли предчувствие, кто это? Букмекеры делают ставку на Швецию.

— Шведы прикольные, классные, у них цельный номер, такой мюзикл на сцене. Это любопытно. Но я не на 100 процентов уверен в их победе. Поскольку, как показывает практика, такие классные, прикольные участники занимают второе или третье место. После первых репетиций второго полуфинала представители Австрии стали быстро сокращать расстояние до Швеции. Потому все может измениться. В финале также важны мелочи — кто выступает перед тобой, после… Поэтому сейчас гадать — это «пальцем в небо». Но я бы не считал шведов главными фаворитами «Евровидения».

— А представителей Эстонии с их «эспрессо-макиато»?

— Это пример того, как на нас влияют социальные сети. Их песня стала вирусной благодаря небольшим моментам, которые «вирусились» у пользователей. Для меня песня «не играет» на большой сцене. Думал, что эстонцы выйдут с мощной песней, и я не смогу оторваться от экрана. Но я смог и прямо в самом начале. Это тот случай, когда короткие фрагменты работают, а цельный номер не дотягивает.

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«Было немного страшно»

— Группе «Циферблат» удалось вас поразить?

— Мне нравится наш номер. На большой сцене «Евровидения» он будто расцвел. Разумеется, у каждого свой вкус. Но с музыкальной точки зрения он интересен. С вокальной — тоже. Постановкой, игрой света нам удалось усилить номер. По-моему, он хорошо смотрится на сцене «Евровидения».

— Но букмекеры отдают нам 13-е место.

— Были периоды, когда «Циферблат» ставили на седьмое место. На самом деле после пятого у всех стран процент на победу равняется единице. Поэтому разница небольшая. Букмекеры ориентируются на ажиотаж вокруг участников и номера, но это не всегда срабатывает. Многое зависит от средней «температуры» по Европе.

— Что вы почувствовали, когда Украина на объявлении результатов полуфинала «вскочила в последний вагон»?

— Это был интересный момент. Нас оставили на последок. В компании с Бельгией, которой, кстати, букмекеры прогнозировали пятое место. Конечно, подсознательно я понимал, что мы не можем не пройти в финал, но закрадывалась тревога. Было немного страшно, нас заставили нервничать. Кстати, такая же история была пять лет назад с группой Go-А, когда в 2021 году нас объявили последними.

Тимур Мирошниченко признается, что им с Александром Педаном пришлось понервничать во время оглашения результатов второго полуфинала

— Вы вообще все помните — 20 лет «в деле». Есть то, что может вас удивить в «Евровидении»?

— Что касается сценических моментов — вряд ли. Но каждый раз «Евровидение» новое, как и те, кто в нем участвует. Все передовые технологии отрабатываются на «Евровидении». Как, например, «камера-паук», которая сейчас есть на всех больших концертах. И так бывает с каждой классной технологией. В этом году мне нравится сцена «Евровидения» в целом и решение с рамкой, которая стоит посреди зала. Это современная шоу-индустрия, как будто ты попадаешь в отдельную музыкальную вселенную.

— Как ваш рабочий процесс меняет конкурс?

— День становится длиннее, а ночь короче — всего три-четыре часа. Но мой организм уже знает, что наступил май, а значит — «Евровидение», и аккумулирует силы.

— У детей есть свои фавориты в этом году?

— Пока они ни разу не досмотрели концерты до конца. После первого полуфинала я приехал домой с эфира, телевизор работал, а дети уже сладко спали на диване. Пришлось сначала переносить их, а потом идти спать и самому.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми

— Все меньше разговоров о том, уместно ли «Евровидение», когда в стране война, но…

— Есть вещи, которые невозможно измерить деньгами. Мы понимаем, что тратятся средства, но это на развитие культуры, для возможности говорить с большой сцены к миру. Измерить этот вклад деньгами — невозможно. Как и увидеть эффект здесь и сейчас, но мы почувствуем его в течение года или десятилетий. Быть частью большого события Европы — это того стоит. После первого полуфинала у меня в соцсети в комментариях просто нашествие ботов. Это россияне, которые отстранены от «Евровидения», лезут, потому что им больно. Мы — есть в Европе, а их нет.

— Есть ли у нас шанс на победу в этом году?

— До начала «Евровидения» я говорил, что шансы 1 к 37, теперь — 1 к 36, ведь мы в гранд-финале. Не буду доказывать, что наши лучшие — для меня лично это так. Так что все может быть.

Ранее популярная певица, представительница от Украины на «Евровидении-2024» Alyona Alyona поразила обращением к сети. Реперша опубликовала воспоминания о прошлогоднем конкурсе, призвала к поддержке наших участников и добавила видео о подготовке ее совместного с Jerry Heil номера. Напомним, Jerry Heil в этом году стала спикером от Украины на «Евровидении».

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