Лето — свадебная пора. Традиционная украинская свадьба — яркий праздник, состоящий из многочисленных обрядов и традиций. Обычно она незабываема для всех участников. Сегодня наша тема — украинская свадьба в фарфоре. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о скульптурных группах на эту тему.

«Каравай символизирует благословение на счастливую жизнь»

— Традиционная украинская свадьба стала источником вдохновения для известных художников Валентины и Николая Трегубовых, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Этой теме они посвятили несколько работ. Самая известная композиция состоит из восьми скульптурных фигур. Она была создана Валентиной Трегубовой на Коростенском фарфоровом заводе в 1960 году и ныне хранится в Национальном музее декоративного искусства Украины.

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В. Трегубова. Скульптурная группа «Украинская свадьба». Коростенский ФЗ. 1960. НМДИУ

Зритель будто попадает на свадьбу и становится ее участником. В центре композиции — молодая пара: жених и невеста сидят будто на троне домашнего счастья. Он — в вышиванке и широких шароварах, она — в вышитом наряде с пышной запаской.

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В. Трегубова. Скульптурная группа «Украинская свадьба». «Молодые». Коростенский фарфоровый завод. 1960. Национальный музей декоративного искусства Украины

— Красиво!

— А вот и родители. Мать держит каравай, символизирующий благословение на счастливую жизнь. Каравай является неотъемлемым атрибутом свадебного обряда. Обычно его выпекали замужние женщины из обеих семей накануне свадьбы, этот ритуал означал объединение двух родов. Готовя свадебную выпечку, украшали себя барвинком и пели. Так что это было необычайно красивое действо. Каравай — это не только вкусная и красивая выпечка. Он имеет в украшении немало символов.

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— Что же они означают?

— Например, калина означает красоту любви, птицы — верность, виноград — благополучие и достаток в семье. Все гости имеют возможность угоститься караваем и таким образом приобщиться к счастью.

В. Трегубова. Скульптурная группа «Украинская свадьба». «Отец и мать». Коростенский фарфоровый завод. 1960. Национальный музей декоративного искусства Украины

«По традиции после свадьбы рушники хранятся в семье молодых как оберег семьи»

— Колоритно!

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— Важный элемент украинской традиционной свадьбы — вышитый рушник. Согласно традициям, на свадьбе могло быть 20−30 рушников. Основными считались пять: под каравай, два — для икон, для перевязывания рук молодым и под ноги во время венчания. Рушник, на который становятся молодожены, по поверьям, определяет их дальнейшую судьбу. Он является символом жизненного пути. Считается, что становясь во время венчания на вышитый рушник, молодая пара получает Божье благословение. Этот свадебный рушник используют только раз. По традиции, после свадьбы рушники хранятся в семье молодых как оберег семьи. По приметам, рушник должен быть из цельного полотна. Свадебный рушник, на который становятся молодые, не подшивают. Вышивка должна делаться одной иглой. Обычно вышивает рушник сама девушка. Это нужно делать в хорошем настроении со светлыми мыслями. Запрещалось вышивать ночью и в пятницу.

— Инструкция немаленькая…

— Слева от молодоженов видим троистых музыкантов, уже готовых развернуть свой концерт: трое бандуристов в синих шароварах и вышитых рубашках объединены общим запалом. За ними — подпевка: три молодицы в колоритных нарядах, напевая, желают счастья молодым. Свадьбу невозможно представить без песен и танцев.

В. Трегубова. Скульптурная группа «Украинская свадьба». «Танцующие девушки». Коростенский фарфоровый завод. 1960. Национальный музей декоративного искусства Украины

«Праздник в фарфоре воссоздан очень искусно — так, что будто чувствуешь себя гостем на той свадьбе»

— Справа — энергичный танцор-сват, выхваченный в роскошном гопаковом прыжке, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк.

В. Трегубова. Скульптурная группа «Украинская свадьба». «Сват». Коростенский фарфоровый завод. 1960. Национальный музей декоративного искусства Украины

Каждая фигурка стоит на небольшом коврике-основе с традиционным орнаментом: яркие узоры создают соответствующее настроение. В композиции все продумано до мелочей. Каждая фигурка несет в себе богатый пласт народной культуры. Праздник в фарфоре воссоздан очень искусно — так, что будто чувствуешь себя гостем на той свадьбе. Через два года (в 1962 году) Николай и Валентина Трегубовы создали вариант этой темы в творческом тандеме. Скульптурная композиция выполнена в более сдержанной цветовой гамме, но не менее богата на детали.

Н. и В. Трегубовы. «Украинская свадьба». Коростенский фарфоровый завод. 1962. Национальный музей декоративного искусства Украины

— Тоже очень красиво!

— Здесь также оживает настоящий спектакль народного действа. В центре — молодая пара. Он в вышитой рубашке и шароварах, она — в длинной запаске с геометрическим узором. Их лица светятся счастьем. По обе стороны — две группы музыкантов: трое парней выстроились в ряд и будто приглашают девушек к танцу. А вот трио танцовщиц. Торжественно стоит с караваем мать. Она — хранительница дома и воплощает щедрость семейного очага. Рядом отец, он держит куманец — символ достатка и согласия. Танец с бубном в центре скульптурной группы будто сердце свадьбы, бьющееся в ритме народной песни. Вместе эти фигурки — мать с караваем, отец с куманцем и зажигательный танцор с бубном — формируют «треугольник» народного праздника, где каждый образ играет свою роль, символизируя гостеприимство и благополучие, заботу и защиту, а также чистую веселую энергию будущей семейной жизни.

Каждая миниатюрная фигурка отлита в гладком белом фарфоре и расписана тонкой кистью надглазурными красками. Композиция собрана на нескольких «ковриках», создающих впечатление единой праздничной площадки.

Этот фольклорный микс музыки, танцев, обрядов и юмора раскрывает перед нами душу украинской свадьбы — искреннюю и полную добра. Отечественные художники создали энциклопедию украинской свадьбы в фарфоре.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером фарфора Людмилой Карпинской-Романюк о том, что древнегреческий миф «Похищение Европы» стал источником вдохновения для многих известных художников.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото в заголовке: В. Трегубова. Скульптурная группа «Украинская свадьба». Коростенский ФЗ. 1960. НМДИУ.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

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