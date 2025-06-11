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СБУ и полиция вплотную займутся Львовом: к чему готовиться жителям и гостям города
Во Львове, где было одобрено решение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии рф против Украины, с 12 по 16 июня СБУ будет проводить контрразведывательные мероприятия.
Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.
К мероприятиям также будут привлечены работники Национальной полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город.
Цель мер — предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
Отмечается, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.
«Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка», — говорится в сообщении.
В то же время, будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
В СБУ просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Напомним, в марте СБУ задержала во Львове двух приспешников россии, которые по заказу врага пытались взорвать авто украинского воина.123
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