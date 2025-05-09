Трибунал над путиным и рф будет создан: министры десятков стран приняли важное решение

Во Львове 9 мая состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для россии за преступления против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении коалиции, опубликованном Министерством иностранных дел Украины.

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Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности за преступления российской агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генассамблеи ООН по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

В совместном заявлении представители коалиции отметили, что:

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- приветствуют завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы;

- подтверждают важность специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это самое тяжелое международное преступление, совершенное против Украины;

- подчеркивают, что после создания специальный трибунал, согласно своему уставу, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении международного права и прав человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка;

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Они выразили благодарность всем, кто активно принял участие в подготовительной работе над проектами правовых документов, необходимых для создания специального трибунала, в частности, юридическим советникам, участвовавшим в работе коалиции государств.

В документе подчеркивается центральная роль Совета Европы в создании спецтрибунала и признается вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над правовыми документами.



Коалиция призвала другие государства и международные организации присоединиться к деятельности спецтрибунала для рф.

Следующий шаг по пути к формализации трибунала будет на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13−14 мая 2025 года.

«Заявление было согласовано в присутствии главы дипломатии ЕС Каи Каллас, комиссара ЕС по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла МакГрата» , — говорится в сообщении МИД.

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Напомним, что Международный уголовный суд выдал уже шесть ордеров на арест военно-политического руководства россии. Но суд в Гааге не может судить российских чиновников, поскольку рф не подписывала Римский устав.

Поэтому Украина инициировала создание специального трибунала по поводу преступления агрессии рф против Украины, над которым работают десятки стран.

Отметим, что в Офисе президента еще в сентябре 2022 года сообщили, что Украина предлагает странам G7 и другим государствам-партнерам поддержать инициативу создания специального международного трибунала для наказания россии за преступления против Украины.

Впоследствии была создана коалиция, которая занималась формированием специального трибунала по преступлениям российской агрессии против Украины. К ней присоединилось около 44 стран. В частности, создание трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.

Сегодня, 9 мая, во Львов приехали министры и дипломаты 35 стран и представители Совета Европы. Состоялась встреча Core Group по созданию спецтрибунала по преступлениям российской агрессии против Украины.

Министры иностранных дел европейских государств и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшие во Львов 9 мая, почтили павших украинских воинов. Фото с церемонии чествования Каллас опубликовала в своем Х.

Как известно, Украина тесно сотрудничает с Евроюстом по сбору доказательной базы и идентификации военных преступников россии.

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