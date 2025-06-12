Близнецам и Козерогам нужно держать себя в руках: гороскоп на 12 июня

Вторая часть текущей недели обещает быть динамичной и полной контрастов. Астрологи считают, что в это время слова обретают силу, а чувства требуют выхода.

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Что ожидает знаки зодиака в четверг, 12 июня, говорится в гороскопе, составленном для сайта ТСН.

Овен

Овнам предстоят деловые переговоры с профессиональными и бизнес-партнерами. Встречи лучше провести в неформальной обстановке — так гораздо легче будет склонить их на свою сторону.

Телец

Тельцам лучше отказаться от повышенной физической активности, чтобы не навлечь на себя неприятности, связанные с травмами, которые потребуют длительного восстановления.

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Близнецы

Близнецы могут испытывать в четверг перепады настроения. Чтобы не истощить нервную систему, нужно сдерживать эмоции и стараться дистанцироваться от неприятных собеседников.

Рак

Ракам нужно постараться найти повод для радости, чтобы улучшить настроение не только себе, но и окружающим.

Лев

Львам стоит выстроить день так, чтобы в нем нашлось место и для работы, и для отдыха, чтобы восстановить силы и дальше двигаться вперед.

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Дева

У Дев удачный день — профессиональный вопрос, над которым вы давно работаете, неожиданно разрешится. Решение появится неожиданно и будет правильным.

Весы

Весам придется завершать старые дела и готовиться браться за новые. Но начинать их не стоит, придется немного подождать.

Скорпион

Скорпионам придется все накопившиеся проблемы решать самостоятельно. Не стоит делегировать другим решение даже самых мелких и незначительных задач.

Стрелец

Стрельцы на пороге осуществления одного из самых масштабных и грандиозных проектов. Важно не упустить главное, чтобы потом не переделывать.

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Козерог

Козерогам звезды рекомендуют держать себя в руках, не позволять эмоциям выплескиваться и влиять на результат.

Водолей

День благоприятный для официального оформления брака. Союз, заключенный 12 июня, продлится долго и будет счастливым.

Рыбы

Рыбам не стоит брать на себя много задач. Лучше составить план на день, делегировав часть пунктов коллегам по работе.

Таро-прогноз для всех знаков зодиака на неделю до 15 июня читайте на сайте «ФАКТОВ».

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