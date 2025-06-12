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Близнецам и Козерогам нужно держать себя в руках: гороскоп на 12 июня
Вторая часть текущей недели обещает быть динамичной и полной контрастов. Астрологи считают, что в это время слова обретают силу, а чувства требуют выхода.
Что ожидает знаки зодиака в четверг, 12 июня, говорится в гороскопе, составленном для сайта ТСН.
Овен
Овнам предстоят деловые переговоры с профессиональными и бизнес-партнерами. Встречи лучше провести в неформальной обстановке — так гораздо легче будет склонить их на свою сторону.
Телец
Тельцам лучше отказаться от повышенной физической активности, чтобы не навлечь на себя неприятности, связанные с травмами, которые потребуют длительного восстановления.
Близнецы
Близнецы могут испытывать в четверг перепады настроения. Чтобы не истощить нервную систему, нужно сдерживать эмоции и стараться дистанцироваться от неприятных собеседников.
Рак
Ракам нужно постараться найти повод для радости, чтобы улучшить настроение не только себе, но и окружающим.
Лев
Львам стоит выстроить день так, чтобы в нем нашлось место и для работы, и для отдыха, чтобы восстановить силы и дальше двигаться вперед.
Дева
У Дев удачный день — профессиональный вопрос, над которым вы давно работаете, неожиданно разрешится. Решение появится неожиданно и будет правильным.
Весы
Весам придется завершать старые дела и готовиться браться за новые. Но начинать их не стоит, придется немного подождать.
Скорпион
Скорпионам придется все накопившиеся проблемы решать самостоятельно. Не стоит делегировать другим решение даже самых мелких и незначительных задач.
Стрелец
Стрельцы на пороге осуществления одного из самых масштабных и грандиозных проектов. Важно не упустить главное, чтобы потом не переделывать.
Козерог
Козерогам звезды рекомендуют держать себя в руках, не позволять эмоциям выплескиваться и влиять на результат.
Водолей
День благоприятный для официального оформления брака. Союз, заключенный 12 июня, продлится долго и будет счастливым.
Рыбы
Рыбам не стоит брать на себя много задач. Лучше составить план на день, делегировав часть пунктов коллегам по работе.
Таро-прогноз для всех знаков зодиака на неделю до 15 июня читайте на сайте «ФАКТОВ».839
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