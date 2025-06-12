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Будете купаться в счастье: кому звезды обещают процветание с 12 июня
Украинские астрологи считают, что сегодня, 12 июня, слова обретают силу, а чувства требуют выхода.
В то же время, зарубежные специалисты уверены, что этот четверг будет особым днем для нескольких знаков зодиака. Именно с этого дня они привлекут к себе удачу и внимание. Кто имеет все шансы на процветание, пишет Styler со ссылкой на Metro.
Дева
Девы должны больше быть среди людей, расширять социальные связи. Сейчас идеальное время для прогулок и общения. Это поможет вам найти свой интересный круг общения. Люди, обладающие властью или влиянием, могут стать вашими проводниками на пути к новым свершениям.
Весы
Для Весов движение только вперед. В скором времени вы также сможете сделать реальностью то, о чем давно мечтали. Только не бойтесь обращаться за помощью. Сейчас идеальное время для налаживания связей с теми, кто разделяет ваши ценности и цели.
Скорпион
Скорпионам пора пробовать что-то новое. Не стоит бояться просить совета у других. Особенно у людей, которые уже проходили подобное. В профессиональной жизни не игнорируйте свои наработки. Если они подсказывают вам возможностью воспользоваться, будьте смелыми и динамичными. День может стать для вас вдохновением для новых свершений.
Также предлагаем вашему вниманию объяснение от мольфара о том, почему в жизни человека может прекратиться поток богатства, и что нужно делать для его восстановления.
А что ждет знаков зодиака до конца этой недели, читайте на сайте «ФАКТОВ».1088
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Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня