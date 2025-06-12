Мне стыдно: популярный певец решился на операцию

Популярный певец MÉLOVIN, который не смог сдержать слез, поделился личным переживанием. Артисту сделали операцию, на которую он не решался несколько лет. На своей странице в социальной сети MÉLOVIN выложил видео из операционной и поделился собственной историей восстановления зрения. По словам певца, из-за страха он шесть лет не решался сделать лазерную коррекцию. У артиста был диагноз астигматизм, и до медицинского вмешательства его левый глаз видел всего на 25 процентов, а правый на 40.

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«Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения, — признался на видео певец. — Теперь могу сказать, что это безболезненно — раз, с профессиональными врачами — два, с классным подходом и шутками — три. Когда я лежал и увидел белый свет во время работы лазера, чтобы вы понимали, он работает всего 15 секунд, и когда все стало белым, я сказал: „Доктор, кажется, я уже в раю“».

Подписчики поздравили артиста с восстановлением полноценного зрения и поделились своими историями.

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«Поздравляю с новым зрением, — написали в комментариях. — Спасибо за рассказ, очень интересно. Желаю тебе видеть ясно и все, и всех».

«Как я тебя понимаю, — поделились мнениями. — У меня -8 и астигматизм выше нормы. Очень хочу сделать операцию, но тоже немного страшно».

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«Как же я рада за тебя! — поздравили артиста. — Ну что же, с прояснением! Пусть все теперь будет четко!»

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