Не могу в это поверить: популярный певец не смог сдержать слез

Известный певец MÉLOVIN, который шокировал признанием, расплакался во время прямого включения со своими поклонниками. Известно, что в день траура по погибшим во время ракетного обстрела россиянам 24 апреля, артист выпустил танцевальную песню «Тормоз или на газ» и запустил благотворительный сбор на 1 миллион гривен.

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Эти средства MÉLOVIN обещал направить бывшему военному Александру Полищуку, семья которого пострадала в результате обстрела Киева. Жена Александра погибла, а он остался без жилья, документов и вещей с 1,5-летней дочерью на руках.

Фото из открытых источников

Всего за четыре дня средства были собраны и певец закрыл сбор. Всего за четыре дня деньги были собраты и певец закрыл сбор.

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— Я просто не могу в это поверить, — обратился со слезами на глазах к своим подписчиков MÉLOVIN. - Вообще. 1 000 000 гривен за четыре дня… Это фантастика! Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к сбору, кто отдавал последнее, для кого это был не просто сбор! Жду встречу с Александром или как это будет происходить — сейчас будем понимать. 4 дня! Это того стоило — выпустить песню, получить кучу хейта за то, что она вышла в день траура, но собрать миллион. Спасибо каждому!

Певец еще раз объяснил свою позицию по поводу устойчивости и смелости быть нужным здесь и сейчас.

— В день скорби все молчали, — написал артист. — Одни — от жалости. Другие — от удобства. Тот, кто «запел», собрал миллион на жизнь. Молчавшие собрали ругательства на свою святость. Боль не всегда ходит в черном. И любовь не всегда требует разрешения. Нравственность без действия — только тень…

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Поклонники откликнулись на чувственное сообщение певца и поблагодарили в комментариях.

— Когда зло уничтожает — добро сплачивается, — добавили в сети. — Ты смог стать катализатором добра, я тебя искренне поздравляю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рэпер Потап в очередной раз возмутил сеть.

Фото из соцсетей

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