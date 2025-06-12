Выплаты «заморозят»: в ПФУ объяснили, почему не стоит накапливать пенсию на банковской карте

В Украине пенсионеры могут получать пенсионные выплаты на банковскую карту или через «Укрпочту». Иногда люди стараются не сразу снимать пенсию, чтобы накопить определенную сумму.



Но подобное стремление сберечь средства может обернуться против пожилых людей, ведь Пенсионный фонд Украины отслеживает движение средств на счетах. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак в эфире «Телемарафона».



«Неактивность пенсионной карты в течение определенного времени может стать причиной „замораживания“ выплат, — заявила чиновница. — Если пенсионер не пользуется средствами на банковской карте в течение длительного времени, выплаты могут быть „заморожены“. Период „замораживания“ может наступить уже после 6 месяцев отсутствия движения средств по счету».

ВІДЕО ДНЯ

Такая «заморозка» может длиться до трех лет. Важно отметить, что «замороженная» пенсия не отменяется окончательно, а лишь приостанавливается до выяснения обстоятельств. Однако в течение этого периода у пенсионера нет доступа к средствам.

Правило о «замораживании» не распространяется на пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях от 24 февраля 2022 года. Их пенсионные выплаты остаются на счете без ограничения по времени до возможности установить контакт и выяснить обстоятельства, при которых человек не пользовался деньгами.

Чтобы предотвратить «замораживание», следует хотя бы раз в месяц совершать любую операцию по пенсионной карте. Это может быть снятие части средств, расчет в магазине за покупки, оплата коммунальных услуг или любая другая транзакция, подтверждающая активность счета.

РЕКЛАМА

«Если вы хотите накапливать пенсионные выплаты, обсудите с вашим банком другие, более безопасные и надежные варианты хранения денег. Это может быть открытие сберегательного счета или другой финансовый инструмент, не предусматривающий блокирование средств из-за отсутствия движения», — посоветовали в Минсоцполитики.

Регулярная минимальная активность на карте позволит избежать неудобств и обеспечит бесперебойное получение пенсионных выплат.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в следующем году часть украинцев будет получать на 2 тысячи гривен больше.

РЕКЛАМА

587

Читайте нас в Facebook