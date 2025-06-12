Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня

Мольфар Макс Гордеев и известные астрологи уверены, что с сегодняшнего дня для многих людей начнется настоящий «сезон счастья», даже если в этом были какие-то сомнения.



А какие обстоятельства при этом следует учесть, рассказывает гороскоп по раскладам на картах Таро, публикуемый сайтом с прогнозами.



Овен — «Солнце»

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Для Овнов этот день может стать настоящим прорывом. Карта «Солнце» символизирует раскрытие потенциала и светлой полосы в жизни. Завтра вам могут поступать привлекательные предложения — не стоит отмахиваться, даже если они потребуют от вас усилий и самоотдачи.

Совет карт: Завтра вам следует действовать с уверенностью: вас ждет личный рост и признание.

Телец — «Королева Пентаклев»

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Тельцам выпала карта, указывающая на необходимость сделать паузу и обдумать свои решения. Лучше воздержаться от начала новых проектов — возможно, сейчас вам не хватает знаний или ресурсов.

Совет карт: Завтра вам не стоит торопиться, нужный момент придет позже.

Близнецы — «Умеренность»

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Завтра карты советуют Близнецам замедлить темп и задуматься над своими желаниями. Во время утреннего кофе постарайтесь понять, чего вам действительно не хватает для внутренней гармонии.

Совет карт: Завтра «включите по полной» самоанализ — это поможет вам сделать важные шаги в сторону счастья и стабильности.

Рак — «Рыцарь Мечев»

Завтра Ракам стоит обратить внимание на здоровье — оно может потребовать вложений как времени, так и средств. Не экономьте на себе. Просмотрите рацион, постарайтесь не перегружать организм и воздержитесь от алкоголя.

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Совет карт: Помните, что вашим главным приоритетом на завтра должна стать забота о себе.

Лев — «Правосудие»

Завтра Львам следует быть особенно осторожными в общении с близкими. Карта «Правосудие» предупреждает: попытки доминировать или навязывать свое мнение могут привести к конфликтам.

Совет карт: В пятницу, 13 июня, проявите тактичность, ищите компромиссы и старайтесь действовать справедливо — это принесет гармонию.

Дева — «Влюбленные»

Для свободных Дев завтра будет особенно благоприятный день — Таро предвещают романтические знакомства. Даже если отношения окажутся мимолетными, они оставят яркий след в душе и подарят приятные эмоции.

Совет карт: Завтра не бойтесь открываться новым чувством — любовь рядом и ждет вас.

Весы — «Мир»

Завтра знак Весы ждет успех в деловой и социальной сфере. Вы будете привлекать новые возможности, поэтому не бойтесь брать на себя инициативу, участвовать в переговорах или начинать проекты.

Совет карт: Завтра не сомневайтесь в своих действиях: ваша настойчивость и харизма будут щедро вознаграждены.

Скорпион — «Паж Кубков»

Для Скорпионов завтра будет актуален вопрос финансов. Старайтесь ограничить расходы — в ближайшие дни возможны задержки с поступлением денег.

Совет карт: Завтра для вас особенно важно будет умение сохранять трезвый расчет и не поддаваться импульсам при покупках — помните об этом.

Стрелец — «Звезда»

У Стрельцов на горизонте маячит успех в карьерных делах. Завтра у вас будет день, открытый для профессионального роста, интересных предложений и положительных перемен.

Совет карт: Завтра будьте готовы: появится шанс, которого вы так долго ждали — и это может произойти в самый неожиданный момент.

Козерог — «Колесница»

Карта «Колесницы» напоминает Козерогам о важности движения вперед. Оставьте прошлое позади, извлеките из него уроки и сосредоточьтесь на настоящем.

Совет карт: Завтра у вас будет отличный день для начала нового этапа жизни, будь то личные решения или рабочие задачи — старайтесь использовать его по максимуму.

Водолей — «Четверка Жезлов»

Водолеи, завтра вы будете в центре внимания. Люди будут обращаться к вам за советами, поддержкой или просто будут искать ваше общество. При этом завтрашний вечер вам лучше провести в спокойной обстановке дома, в кругу родных или за любимым занятием.

Совет карт: Завтра вам следует быть открытыми, но не забывать о личных границах.

Рыбы — «Отшельник»

Рыбам завтра следует заглянуть внутрь себя и прислушаться к голосу разума. Конечно, на работе у вас есть стабильность, но в личной жизни может возникать недоразумение. Не избегайте диалога с близкими — наоборот, старайтесь разобраться в ситуации и найти гармоничные решения.

Совет карт: Завтра помните, что для вас очень важен самоанализ и соответствующие действия.

Ранее астрологи, учитывая, что Юпитер перешел в знак Рака, называли пятерку счастливчиков, в жизни которых начался благоприятный период длиной в год — до конца июня 2026 года.

Фото Pixabay

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