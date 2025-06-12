Петр Порошенко снова требует строительства новых фортификаций на фронте, однако ему стоило бы понести ответственность за масштабные хищения на линиях обороны во время его каденции. Об этом в Facebook пишет военный Алексей «Сталкер».

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По словам «Сталкера», Порошенко призывает власть «усилить, углубить, расширить» защитные сооружения по всей линии фронта, а также создать горячую линию для расследования возможных нарушений в их строительстве. Алексей «Сталкер» называет заявления «циничными» и напоминает о тотальном провале программы строительства оборонных рубежей при его президентстве.

«Вместо того чтобы требовать строительства новых фортификаций, Порошенко должен отсидеть за хищение миллиардов гривен на старых», — отмечает Алексей «Сталкер».

В этом контексте «Сталкер» напоминает о провальном проекте строительства стены на границе с рф.

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«Когда путин напал на Украину 11 лет назад, Порошенко избрали президентом. Первым делом, „гетман“ объявил строительство века — возведение „Великой стены Порошенко-Яценюка“, которая должна была сдерживать наступление агрессора на границе с нашим государством. На данный пиар-проект было потрачено 3 млрд (!) грн бюджетных средств. Деньги на стену разворовали, а страна, взамен, получила дорогую пиар-кампанию Порошенко и несколько километров дешевого забора, поросшего бурьяном», — отмечает «Сталкер».

«Сталкер» также рассказывает о проекте строительства оборонных рубежей во время каденции Порошенко и называет их неэффективными.

«Вместо того чтобы строить их (оборонные рубежи — Авт.) на востоке, «гетман» перерезал несколько красных ленточек в Житомирской области и торжественно заявил, что страна защищена фортификационными сооружениями уже на 80%. Кто воевал с 2014 года, помнит, что абсолютное большинство укреплений были построены либо силами армии под собственные задачи, либо — централизованно в недостаточном количестве недостаточного качества, и их польза была минимальной. Оказалось, что «линия обороны», о которой отчитывался Порошенко, существовала лишь в телесюжетах его «5 канала», — пишет «Сталкер».

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Зато, по словам Алексея «Сталкера», реальной была «дырявая госграница», через которую кумовья Порошенко Свинарчуки перегоняли контрабандой из россии «металлолом, который потом по космическим ценам продавали нашему Укроборонпрому».

«Провалил Петр Алексеевич и защиту складов с боеприпасами. Например, после оккупации Крыма один из крупнейших складов в Харьковской области (город Балаклея) решили не перевозить подальше от российской границы. Боеприпасы лежали под открытым небом до момента взрыва в 2017 году. Именно во времена Порошенко взорвались 6 (!) военных складов. В воздух взлетело 210 тысяч тонн боеприпасов — 40% всех запасов боеприпасов Украины. Для сравнения, за пять лет войны, пока „седовласый“ руководил страной, на боевые действия на Донбассе и различные учения потратили всего около 70 тысяч тонн. Поэтому, когда Порошенко начинает рассказывать о новых фортификациях, надо помнить, что он еще за предыдущие не отсидел», — пишет в соцсети Алексей «Сталкер».

СМИ ранее сообщали, что дело о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», рассматривается Высшим антикоррупционным судом Украины. По официальным данным, на строительство «Стены» в период с 2015 по 2019 годы во времена президентства Порошенко было освоено почти 3 млрд грн.

Как сообщалось, после очередной ракетной атаки на украинские города народный депутат Петр Порошенко призвал предоставить ВСУ ракеты большой дальности. Зато он во времена своей каденции сам ранее блокировал создание таких вооружений и разваливал обороноспособность страны.

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