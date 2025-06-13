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Кременчугские спасатели вытащили мужчину из 45-метрового карьера (фото, видео)
Каждый день ГСЧС спасает украинцев из-под завалов после ракетно-дроновых атак россиян. Но 10 июня специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения Кременчугского райуправления ГСЧС Украины в Полтавской области провели необычную спасательную операцию. Они подняли на поверхность 40-летнего мужчину, который случайно оказался на дне 45-метрового каменного карьера и не мог оттуда самостоятельно выбраться.
В целом карьер акционерного общества «Кременчугское карьероуправление «Кварц», который находится в черте города, обнесен ограждением, чтобы предотвратить подобные инциденты. Поэтому непонятно, каким образом неосторожный житель Кременчугского района оказался за ограждением. Скорее всего, просто перелез через него и упал вниз. Говорит, в том месте оказался случайно.
Приглушенный крик о помощи, который доносился из глубокого карьера, также случайно услышал один из прохожих и позвонил на номер 112. Было около 18:00.
- На место происшествия срочно выехало пожарно-спасательное подразделение, — рассказала «ФАКТАМ» главный инспектор Кременчугского райуправления ГСЧС Украины в Полтавской области Ирина Витко. — Ориентиром для поисковых работ стал мопед, оставленный пострадавшим на краю обрыва. Но, чтобы обнаружить мужчину в глубокой яме, специалисты вынуждены были поднять вверх квадрокоптер, потому что увидеть его мешали густые заросли. Установив координаты пребывания неосторожного жителя, один из спасателей, надев специальное оборудование, спустился к мужчине на дно карьера по сложному каменистому рельефу. Его удалось поднять на поверхность с помощью специальной спасательной системы с веревками и поясом.
По словам Ирины Витко, пострадавший потерял обувь, поэтому не всегда мог самостоятельно идти ногами по каменистой местности, где, конечно же, нет дорожек. На отдельных участках спасателю приходилось его нести на себе…
Операция по спасению заняла три часа и закончилась буквально перед заходом солнца.
Медики осмотрели пострадавшего на месте и доставили в больницу. Состояние пациента они оценили как удовлетворительное.
Сколько провел мужчина на глубине карьера, доподлинно неизвестно. Вероятно, не более нескольких часов.
Но, бесспорно, он родился в рубашке.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полтавские врачи выполнили уникальную операцию без единого разреза и спасли пациента… от собственного перстня.
Фото, видео предоставлены Ириной Витко220
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