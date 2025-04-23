Спасли… от перстня: полтавские врачи выполнили уникальную операцию без единого разреза
2,5 часа понадобилось мультидисциплинарной команде специалистов Полтавской областной клинической больницы, чтобы достать кольцо, застрявшее в пищеводе пациента, не прибегая к хирургическому вмешательству.
Инородные тела в пищеводе не редкость, но этот случай стал настоящим профессиональным вызовом для областных медиков. Только благодаря мастерству, смекалке и командной работе бескровная операция закончилась успешно.
Крепкого мужчину в возрасте около 30 лет «скорая» доставила в приемное отделение клинической больницы в критическом состоянии. Оказалось, он случайно проглотил перстень в виде человеческого черепа.
- По сути, перстень застрял в пищеводе, как пробка в горлышке винной бутылки, — говорит врач-эндоскопист Алексей Перогов. — Поскольку он был обращен полостью вниз, за него никак было зацепиться инструментами. К тому же острые края украшения повредили слизистую пищевода и там собралась кровь, перемешанная со слюной.
И все же было принято решение удалять инородное тело без внешнего разреза. Команду Алексея Перогова составили хирург Иван Белинский, анестезиолог Николай Наталенко и медсестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии Екатерина Мартыненко.
- Под контролем эндоскопа я нашел маленькую щелочку между стенкой пищевода и перстнем. Завел туда петельку и через образовавшуюся щель оттянул слизистую, увеличив отверстие, — рассказывает о деталях операции Алексей Перогов. — В него коллега ввел катетер Фогарти с небольшим надувающимся шариком на конце, который применяется для удаления тромбов и эмболов из артерии. При таких вмешательствах спущенный шарик вводится к месту непроходимости, после чего надувается и катетер извлекается. При этом он захватывает тромб или эмбол. К сожалению, в нашем случае баллон при натягивании разорвался. И все же он свое дело сделал — перстень перевернулся. После этого с помощью специальных щипцов хирург протянул в кольцо шелковую нить и выдернул его, как пробку.
Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он принимает препараты для заживления раны на слизистой пищевода.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевские хирурги спасли девочку из Молдовы. Это второй ребенок в мире, которому начали делать операцию на открытом сердце в первые же минуты жизни.
Фото пресс-службы КП «Полтавская областная клиническая больница им. Н.В. Склифосовского Полтавского областного совета»873
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