Спасли… от перстня: полтавские врачи выполнили уникальную операцию без единого разреза

2,5 часа понадобилось мультидисциплинарной команде специалистов Полтавской областной клинической больницы, чтобы достать кольцо, застрявшее в пищеводе пациента, не прибегая к хирургическому вмешательству.

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Инородные тела в пищеводе не редкость, но этот случай стал настоящим профессиональным вызовом для областных медиков. Только благодаря мастерству, смекалке и командной работе бескровная операция закончилась успешно.

Крепкого мужчину в возрасте около 30 лет «скорая» доставила в приемное отделение клинической больницы в критическом состоянии. Оказалось, он случайно проглотил перстень в виде человеческого черепа.

- По сути, перстень застрял в пищеводе, как пробка в горлышке винной бутылки, — говорит врач-эндоскопист Алексей Перогов. — Поскольку он был обращен полостью вниз, за него никак было зацепиться инструментами. К тому же острые края украшения повредили слизистую пищевода и там собралась кровь, перемешанная со слюной.

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Врач-эндоскопист Алексей Перогов

И все же было принято решение удалять инородное тело без внешнего разреза. Команду Алексея Перогова составили хирург Иван Белинский, анестезиолог Николай Наталенко и медсестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии Екатерина Мартыненко.

- Под контролем эндоскопа я нашел маленькую щелочку между стенкой пищевода и перстнем. Завел туда петельку и через образовавшуюся щель оттянул слизистую, увеличив отверстие, — рассказывает о деталях операции Алексей Перогов. — В него коллега ввел катетер Фогарти с небольшим надувающимся шариком на конце, который применяется для удаления тромбов и эмболов из артерии. При таких вмешательствах спущенный шарик вводится к месту непроходимости, после чего надувается и катетер извлекается. При этом он захватывает тромб или эмбол. К сожалению, в нашем случае баллон при натягивании разорвался. И все же он свое дело сделал — перстень перевернулся. После этого с помощью специальных щипцов хирург протянул в кольцо шелковую нить и выдернул его, как пробку.

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Кольцо, которое доставило столько хлопот врачам и пациенту

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он принимает препараты для заживления раны на слизистой пищевода.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевские хирурги спасли девочку из Молдовы. Это второй ребенок в мире, которому начали делать операцию на открытом сердце в первые же минуты жизни.

Фото пресс-службы КП «Полтавская областная клиническая больница им. Н.В. Склифосовского Полтавского областного совета»

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