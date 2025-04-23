41.18 / 41.84 47.00 / 47.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Спасли… от перстня: полтавские врачи выполнили уникальную операцию без единого разреза

18:01 23 апреля 2025
Извлеченный из пищевода пациента перстень

2,5 часа понадобилось мультидисциплинарной команде специалистов Полтавской областной клинической больницы, чтобы достать кольцо, застрявшее в пищеводе пациента, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Инородные тела в пищеводе не редкость, но этот случай стал настоящим профессиональным вызовом для областных медиков. Только благодаря мастерству, смекалке и командной работе бескровная операция закончилась успешно.

Крепкого мужчину в возрасте около 30 лет «скорая» доставила в приемное отделение клинической больницы в критическом состоянии. Оказалось, он случайно проглотил перстень в виде человеческого черепа.

- По сути, перстень застрял в пищеводе, как пробка в горлышке винной бутылки, — говорит врач-эндоскопист Алексей Перогов. — Поскольку он был обращен полостью вниз, за него никак было зацепиться инструментами. К тому же острые края украшения повредили слизистую пищевода и там собралась кровь, перемешанная со слюной.

РЕКЛАМА
Врач-эндоскопист Алексей Перогов

И все же было принято решение удалять инородное тело без внешнего разреза. Команду Алексея Перогова составили хирург Иван Белинский, анестезиолог Николай Наталенко и медсестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии Екатерина Мартыненко.

- Под контролем эндоскопа я нашел маленькую щелочку между стенкой пищевода и перстнем. Завел туда петельку и через образовавшуюся щель оттянул слизистую, увеличив отверстие, — рассказывает о деталях операции Алексей Перогов. — В него коллега ввел катетер Фогарти с небольшим надувающимся шариком на конце, который применяется для удаления тромбов и эмболов из артерии. При таких вмешательствах спущенный шарик вводится к месту непроходимости, после чего надувается и катетер извлекается. При этом он захватывает тромб или эмбол. К сожалению, в нашем случае баллон при натягивании разорвался. И все же он свое дело сделал — перстень перевернулся. После этого с помощью специальных щипцов хирург протянул в кольцо шелковую нить и выдернул его, как пробку.

РЕКЛАМА
Кольцо, которое доставило столько хлопот врачам и пациенту

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он принимает препараты для заживления раны на слизистой пищевода.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевские хирурги спасли девочку из Молдовы. Это второй ребенок в мире, которому начали делать операцию на открытом сердце в первые же минуты жизни.

Фото пресс-службы КП «Полтавская областная клиническая больница им. Н.В. Склифосовского Полтавского областного совета»

РЕКЛАМА

873

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 25 апреля 2025 года для всех знаков Зодиака

Тельцам — «Звезда» и шаг навстречу мечтам, Весам — «Башня» и неожиданный поворот: Таро-прогноз на пятницу, 25 апреля

Кому повезет 25 - 27 апреля 2025 года - Гороскоп на апрель

Неожиданная прибыль и реализация планов: пяти знакам Зодиака повезет в уик-энд 25 — 27 апреля, если они будут действовать решительно

Рассаду перца пересаживать в грунт нужно с добавлением удобрений, фото скриншот видео

Добавьте это в лунку при высадке рассады перца — получите отличный урожай: полезный совет от фермера-практика

подкормка клубники

Урожай точно удивит: готовим натуральное удобрение для клубники

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта