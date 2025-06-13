В июне выросли риски блокировки банковского счета: чего не следует писать при карточных переводах, чтобы обезопасить себя

Из-за ужесточения ограничений на банковские переводы с 1 июня, остаться без счета в банке из-за его блокировки по причине неправильного назначения платежа становится все проще. И в этих условиях особенно важной становится правильная формулировка его в платежных документах.

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На это обращает внимание адвокат Богдан Янкив, поскольку верное назначение платежа позволит избежать ненужного внимания налоговой и банка. Результатами же этого могут стать блокировка счета и претензии от налоговиков.

Так, семейные переводы и подарки между близкими родственниками — самый распространенный вид операций, вызывающих вопросы у налоговой. Главное правило: всегда указывать степень родства и конкретную цель перевода. Это поможет избежать подозрений в систематическом получении доходов.

Семейные расходы

Так, если речь идет о подарках от/для родственников лучше использовать такие формулировки как:

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подарок от матери на день рождения;

денежная помощь от отца на обучение;

подарок от бабушки на выпускной;

финансовая поддержка от жены для лечения.

При этом следует помнить, что подарки между родственниками 1−2 уровня (родители, дети, супруги) вообще не облагаются налогом. Поэтому четкое указание родственных связей особенно важно.

Если речь идет о помощи родственникам, то при регулярных переводах следует варьировать формулировки и указывать конкретные потребности. Это покажет, что средства передаются с заботой, а не в качестве оплаты за услуги, например:

помощь родителям на коммунальные платежи;

финансовая поддержка сына на обучение;

помощь дочери на аренду жилья;

материальная помощь родственникам на лекарства.

Общие расходы с семьей или друзьями

Расчеты за общие расходы — абсолютно нормальная практика среди друзей и членов семьи. Ключ к успеху — подробно описывать, за что происходит компенсация, и указывать конкретные места или события.

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Например, если речь идет о расходах с друзьями лучше использовать формулировки вроде:

компенсация расходов на общий ужин в ресторане Xxx;

расчет за топливо на совместную поездку во Львов;

возврат средств за билеты в кино на фильм Xxx;

компенсация части счета за совместное празднование;

расчет за общий заказ еды.

Всегда вспоминайте конкретные детали — название ресторана, направление поездки или фильм. Это делает перевод естественным и понятным для налоговой. А еще лучше — храните документы, подтверждающие соответствующие расходы. К примеру, это могут быть фискальные чеки, товарные чеки или накладные.

Семейные расходы можно проводить с формулировками такими как:

компенсация коммунальных платежей за квартиру;

возмещение затрат на продукты за неделю;

компенсация оплаты за детский сад;

возврат средств за семейный отпуск.

Семейные расчеты особо не вызывают подозрений, но все равно — конкретизируйте период и тип расходов. Это подчеркивает бытовой характер операции.

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Возврат долгов и ссуд

Возврат ранее полученных средств — лучший способ объяснить большие суммы переводов. Главное — указать дату первоначального получения ссуды и, по возможности, ссылаться на документы или свидетелей.

Так, если есть документы займа, то подойдут формулировки:

возвращение долга по расписке от 15.03.2025;

погашение займа по договору № 15 от 20.02.2025;

возврат средств по расписке о ссуде;

погашение задолженности согласно договоренности.

Если есть расписки или договоры, обязательно указывайте их номера и даты. Это самая надежная защита от налоговых претензий относительно источников доходов.

Возврат долгов без документов:

возврат ссуды, предоставленной наличными 10.01.2025;

погашение долга по устной договоренности;

возврат средств, взятых на обучение.

Даже при устных договоренностях старайтесь вспомнить дату предоставления ссуды и ее цель. Это придает достоверности вашим пояснениям перед налоговой.

Также адвокат подчеркивает, что категорически не следует упоминать в назначении платежа фраз, которые могут прямо указывать на получение дохода от трудовой или предпринимательской деятельности. К таким фразам относятся:

за услуги;

за работу;

оплата за консультацию;

за товар;

гонорар;

вознаграждение.

Регулярные платежи

Любые регулярные платежи вызывают больше подозрений, поэтому тут следует быть особенно внимательным и не использовать одинаковые формулировки — это «красный флажок» для налоговой службы. Система автоматически отслеживает такие паттерны, как потенциальные скрытые доходы от предпринимательской деятельности. Если получаете регулярные переводы, варьируйте формулировку — вместо одинакового «Помощь от родителей» используйте:

ежемесячная финансовая поддержка от родителей;

помощь от семьи на обучение за март;

материальная поддержка от родственников;

регулярная помощь на жилье от родителей.

Различные формулировки показывают естественный характер семейного пособия, а не систематические выплаты за услуги. Добавляйте периоды, конкретные цели и варьируйте сроки — это сделает перевод менее подозрительным для автоматизированных систем мониторинга налоговой.

Заметим, что по мнению банкиров, ужесточение лимитов банковских переводов пойдет на пользу самим украинским банкам.

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