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В июне выросли риски блокировки банковского счета: чего не следует писать при карточных переводах, чтобы обезопасить себя
Из-за ужесточения ограничений на банковские переводы с 1 июня, остаться без счета в банке из-за его блокировки по причине неправильного назначения платежа становится все проще. И в этих условиях особенно важной становится правильная формулировка его в платежных документах.
На это обращает внимание адвокат Богдан Янкив, поскольку верное назначение платежа позволит избежать ненужного внимания налоговой и банка. Результатами же этого могут стать блокировка счета и претензии от налоговиков.
Так, семейные переводы и подарки между близкими родственниками — самый распространенный вид операций, вызывающих вопросы у налоговой. Главное правило: всегда указывать степень родства и конкретную цель перевода. Это поможет избежать подозрений в систематическом получении доходов.
Семейные расходы
Так, если речь идет о подарках от/для родственников лучше использовать такие формулировки как:
- подарок от матери на день рождения;
- денежная помощь от отца на обучение;
- подарок от бабушки на выпускной;
- финансовая поддержка от жены для лечения.
При этом следует помнить, что подарки между родственниками 1−2 уровня (родители, дети, супруги) вообще не облагаются налогом. Поэтому четкое указание родственных связей особенно важно.
Если речь идет о помощи родственникам, то при регулярных переводах следует варьировать формулировки и указывать конкретные потребности. Это покажет, что средства передаются с заботой, а не в качестве оплаты за услуги, например:
- помощь родителям на коммунальные платежи;
- финансовая поддержка сына на обучение;
- помощь дочери на аренду жилья;
- материальная помощь родственникам на лекарства.
Общие расходы с семьей или друзьями
Расчеты за общие расходы — абсолютно нормальная практика среди друзей и членов семьи. Ключ к успеху — подробно описывать, за что происходит компенсация, и указывать конкретные места или события.
Например, если речь идет о расходах с друзьями лучше использовать формулировки вроде:
- компенсация расходов на общий ужин в ресторане Xxx;
- расчет за топливо на совместную поездку во Львов;
- возврат средств за билеты в кино на фильм Xxx;
- компенсация части счета за совместное празднование;
- расчет за общий заказ еды.
Всегда вспоминайте конкретные детали — название ресторана, направление поездки или фильм. Это делает перевод естественным и понятным для налоговой. А еще лучше — храните документы, подтверждающие соответствующие расходы. К примеру, это могут быть фискальные чеки, товарные чеки или накладные.
Семейные расходы можно проводить с формулировками такими как:
- компенсация коммунальных платежей за квартиру;
- возмещение затрат на продукты за неделю;
- компенсация оплаты за детский сад;
- возврат средств за семейный отпуск.
Семейные расчеты особо не вызывают подозрений, но все равно — конкретизируйте период и тип расходов. Это подчеркивает бытовой характер операции.
Возврат долгов и ссуд
Возврат ранее полученных средств — лучший способ объяснить большие суммы переводов. Главное — указать дату первоначального получения ссуды и, по возможности, ссылаться на документы или свидетелей.
Так, если есть документы займа, то подойдут формулировки:
- возвращение долга по расписке от 15.03.2025;
- погашение займа по договору № 15 от 20.02.2025;
- возврат средств по расписке о ссуде;
- погашение задолженности согласно договоренности.
Если есть расписки или договоры, обязательно указывайте их номера и даты. Это самая надежная защита от налоговых претензий относительно источников доходов.
Возврат долгов без документов:
- возврат ссуды, предоставленной наличными 10.01.2025;
- погашение долга по устной договоренности;
- возврат средств, взятых на обучение.
Даже при устных договоренностях старайтесь вспомнить дату предоставления ссуды и ее цель. Это придает достоверности вашим пояснениям перед налоговой.
Также адвокат подчеркивает, что категорически не следует упоминать в назначении платежа фраз, которые могут прямо указывать на получение дохода от трудовой или предпринимательской деятельности. К таким фразам относятся:
- за услуги;
- за работу;
- оплата за консультацию;
- за товар;
- гонорар;
- вознаграждение.
Регулярные платежи
Любые регулярные платежи вызывают больше подозрений, поэтому тут следует быть особенно внимательным и не использовать одинаковые формулировки — это «красный флажок» для налоговой службы. Система автоматически отслеживает такие паттерны, как потенциальные скрытые доходы от предпринимательской деятельности. Если получаете регулярные переводы, варьируйте формулировку — вместо одинакового «Помощь от родителей» используйте:
- ежемесячная финансовая поддержка от родителей;
- помощь от семьи на обучение за март;
- материальная поддержка от родственников;
- регулярная помощь на жилье от родителей.
Различные формулировки показывают естественный характер семейного пособия, а не систематические выплаты за услуги. Добавляйте периоды, конкретные цели и варьируйте сроки — это сделает перевод менее подозрительным для автоматизированных систем мониторинга налоговой.
Заметим, что по мнению банкиров, ужесточение лимитов банковских переводов пойдет на пользу самим украинским банкам.397
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