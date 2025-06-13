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россия и КНДР ищут скрытые способы вербовать военных из Северной Кореи, — аналитики
россия работает над увеличением количества северокорейских трудовых мигрантов в стране. Все это для поддержки российской рабочей силы и непосредственного вступления в российскую армию. Начальник Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 7 июня сообщил, что секретарь Совета безопасности россии сергей шойгу во время своего недавнего визита в Северную Корею согласился работать над привлечением большего количества северокорейских мигрантов для работы в рф.
Это якобы соглашение является нарушением Резолюции 2397 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которую подписала россия и которая запрещает Северной Корее отправлять своих граждан за границу на работу и обязывает все государства-члены ООН выслать всех северокорейцев, которые «получают доход» за границей, говорится в отчете Института изучения войны.
В марте 2024 года россия наложила вето на ежегодную резолюцию СБ ООН, которая продлевала полномочия мониторинговой группы, отслеживающей соблюдение санкций ООН против Северной Кореи.
Буданов добавил, что россия рассматривает северокорейцев как замену мигрантов из Центральной Азии. Речь идет о том, что многие северокорейские рабочие в россии подпишут военные контракты с Министерством обороны.
В феврале 2025 года в ISW заявляли, что россия создает возможности для северокорейских мигрантов поехать в россию и присоединиться к российской рабочей силе или российским вооруженным силам.
рф и Северная Корея открыто усиливают свое оборонное сотрудничество договорами о взаимной обороне, передачей военных технологий и материалов, а также развертыванием северокорейских войск для боевых действий бок о бок с российскими войсками в Курской области.
Страны пытаются использовать скрытые способы создания путей, через которые северокорейцы могут быть завербованы в российскую армию.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто одевает и вооружает бойцов КНДР, воюющих против Украины.90
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